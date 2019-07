Este viernes a las 19 horas familiares y vecinos de Adrián Albanese, el hombre asesinado en la madrugada del sábado pasado durante un robo a su pizzería de Banfield, marcharon para reclamar justicia por el crimen del que no hay detenidos y mayor seguridad en la zona.

En diálogo con Crónica HD, la mamá de la víctima, en medio del dolor, lamentó la perdida. "A mi hijo no me lo devuelven más", sostuvo. "Era muy buenas personas, buen hermano, le daba de comer a todos los chicos pobres, no se merecía esto, les dio todo y lo mataron por una alianza que no se pudo sacar", añadió.

A la vez, entre lágrimas pidió "por favor" mayores medidas de seguridad en el barrio. "¿Ahora que ya no está mi hijo ponen un patrullero", lamentó. Además, la mujer confesó sentir "miedo" porque los delincuentes viven a tres cuadras de su casa.