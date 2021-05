Una mujer de 65 años de edad con retraso madurativo denunció que fue "secuestrada y abusada sexualmente en manada” por varias personas, y en un crudo relato, en el marco de su declaración, contó las aberrantes situaciones de las que fue víctima a lo largo de los cuatro días que estuvo privada de su libertad.

La mujer, que vive en la ciudad de Los Hornos, La Plata, junto a su hijo que cuida de ella, padece retraso madurativo por lo tanto "se comunica como una niña de diez años", según expresó su abogado, Martín Vargas, en diálogo con cronica.com.ar. Es así que en la medida de su condición expresó las vejaciones de todo tipo a las que fue sometida.

Según consta en su declaración, fue llevada de la casa en donde vive con su hijo, y trasladada a un hotel. Luego de ahí la llevaron "a la casa de una señora, donde ocurrieron los abusos" en los que habrían participado un total de once personas que tomaron lugar en lo que ella describió como "una pieza, en una cama".

.

El autor del secuestro y posterior prostitución habría sido un hombre con el que "mantenía una relación sentimental" que es uno de los dos acusados identificado por la víctima. El sospechoso trabajaba con el hijo de la mujer, haciendo parquización, y jardinería, y "habría estado en la cárcel".

De acuerdo al testimonio de la víctima, un día de los cuatro que estuvo privada de su libertad, la forzaron "a tomar vino con dos pastillas rosas y la obligaban a fumar marihuana" para tenerla "drogada" y poder disponer de su cuerpo sin límites.

Así ella quedó en un estado de debilidad, "sin fuerzas" del que el principal sospechoso se aprovechó para mantener relaciones sexuales con ella "sin su consentimiento". Luego, según relató la víctima, "la hizo mantener relaciones sexuales con otros 11 hombres", que no conoce, y quienes "la amenazaban con un arma".

"Estos hombres me penetraban por delante y por detrás, yo no quería, todos me hicieron eso", según declaró la víctima quien dejó claro que "ella no quería" participar. "Todos me hicieron esto", agregó. "", habría dicho la mujer. Además, el principal acusado "recibía plata a cambio de prostiuirla", dijo la mujer en un fragmento de su declaración y agregó que de ese dinero "ella no veía un centavo".

.

El caso salió a la luz luego que ella pudo escaparse, y se encontró con una vecina que la llevó con su hijo.

Cabe destacar que anteriormente a este hecho, hace aproximadamente un mes y medio o dos, "la mujer apareció en terapia intensiva en el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, a causa de un hematoma subdural producto de un golpe por el que requirió una operación. Cuando le ocurrió eso, ella estaba con este hombre de 60 años con quien se había empezado a ver", puntualizó Vargas.

En ese marco, por el momento la denuncia por "abuso sexual con acceso carnal agravada por dos o más personas, privación ílegitima de la libertad y robo calificado", radicada en la Comisaría de la Mujer y Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) del gabinete de Delitos Sexuales, por el momento no tiene imputados. En tanto, la presunta víctima será sometida a pericia médica el próximo 2 de junio.

