La mujer fue detenida en su hogar. (Imagen archivo)

Dos jóvenes de 21 y 24 años fueron asesinados a cuchillazos tras una pelea en la puerta de una casa donde se realizaba una fiesta entre amigos que había sido convocada por las redes sociales, en la localidad platense de City Bell, y por los homicidios fueron detenidos una mujer embarazada y un hombre, informaron fuentes judiciales.



El hecho que se conoció hoy ocurrió el sábado pasado frente a una vivienda tipo chalet de la calle 7, entre 475 y 476 del barrio Savoia, de esa localidad del partido de La Plata, y los investigadores creen que los problemas se originaron porque los dueños de casa impidieron con armas blancas el ingreso de varios jóvenes del barrio que no estaban invitados y que se hallaban supuestamente alcoholizados.



El fiscal de La Plata que investiga el hecho, Marcelo Romero, aseguró que todo comenzó cuando "se desarrollaba una fiesta privada en el quincho de la casa y apareció un grupo numeroso de personas que no estaban invitadas e intentó ingresar".



"Se trataba de una fiesta que había sido convocada por las redes sociales por lo que apareció gente que no era conocida por los organizadores. Estos jóvenes no eran bienvenidos y comenzaron a pelearse con quienes participaban de la fiesta", explicó el fiscal.



Romero agregó que, en ese marco, se originó "una gresca generalizada, en la que volaron botellas y otros objetos contundentes -ya que los jóvenes habían consumido alcohol y otras sustancias-" y que allí "se produjeron dos homicidios independientes uno de otro".



Los investigadores aseguraron que en medio de la pelea, la dueña de casa y organizadora de la fiesta, identificada como Laura Sosa, una joven de 21 años embarazada de dos meses, salió de su vivienda con un arma blanca y asesinó a puñaladas en la espalda a Rubén Octavo (21), quien falleció en el acto.



En tanto, en otro episodio ocurrido pocos minutos después, otro joven llamado Nicolás Basualdo (28), aparentemente con algún parentesco familiar con Sosa, atacó a puñaladas a Maximiliano Mengarelli (24), quien cayó malherido y fue trasladado al Hospital San Roque de Gonnet, donde finalmente murió como consecuencia de las heridas en la espalda.



"Presentaba una herida de arma blanca en región lumbar, entró con un paro cardiorespiratorio y falleció tras no responder a las maniobras de reanimación", señaló en un parte médico la dirección de ese centro asistencial.



El fiscal Romero libró órdenes de allanamientos en el domicilio donde se desarrolló la fiesta, en el que se detuvo a Sosa y se secuestraron seis cuchillos de hoja lisa, una remera de Boca y una campera de Gimnasia con manchas hemáticas.



El segundo allanamiento fue en 120 entre 521 y 522, en la casa de Basualdo, imputado por el homicidio de Mengarelli, donde se secuestró un Fiat Uno.



"Secuestramos armas blancas que habían sido lavadas y que ahora están siendo peritadas para ver si coinciden con las heridas que recibieron las víctimas", precisó el fiscal.

Basualdo, quien declaró ayer en la indagatoria y negó haber participado de la pelea que terminó con el asesinato de Mengarell, será sometido hoy a una rueda de reconocimiento de testigos en la DDI La Plata.



En tanto, Sosa fue indagada el domingo pero se negó a declarar, tras lo que Romero dispuso que quede alojada en la Comisaría de la Mujer, ya que está embarazada de dos meses y es madre de un niño lactante.



Su situación, de acuerdo a los investigadores, es la más complicada ya que diversos testigos refirieron haber visto cómo apuñalaba a Octavo por la espalda.



Si bien en un principio se rumoreó que se trataba de una fiesta clandestina, el fiscal aclaró que se trató de una celebración familiar: "Si bien la reunión fue anunciada por Facebook, no se trató de una convocatoria abierta o masiva, sino de algo privado", aseveró.



El caso fue caratulado como homicidio calificado por alevosía por el fiscal Romero y el juez Pablo Raele.



Los investigadores disponen de 15 días para reunir evidencia y luego definirán su solicitan la prisión preventiva de los detenidos.