Juan Jesús "El Gitano" Fernández, el principal sospechoso de haber participado del ataque a balazos en el que resultó herido el diputado Héctor Olivares y asesinado su asesor Miguel Yadón, fue detenido en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay, según confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Su acompañante Miguel Fernández Navarro también fue detenido.

"El Gitano" es el dueño del auto desde donde atacaron a los funcionarios. Poco antes, se había entregado a la policía su hija, Stefanía Fernández Cano (24), señalada por su presunto vínculo con el asesinado Yadón (58), quien según la pesquisa fue el objetivo del ataque.

"Me acaba de hablar la ministra (de Gobierno y Justicia de Entre Ríos), Rosario Romero, ya confirmando con la cédula de identidad y todos los datos que Juan José Fernández está detenido en Concepción del Uruguay en unas cabañas", indicó Bullrich.

Además, Bullrich precisó que sólo faltaba apresar a la persona que se encontraba con Fernández durante el ataque, quien sería "el tirador", y que no es familiar directo del detenido. "No es un familiar directo, sabemos dónde está y vamos a encontrarlo. Estamos viendo qué vinculación tiene. No es un hijo" de Fernández, puntualizó.

Según Bullrich, "evidentemente Fernández en estos ataques mafiosos decidió no poner al hijo como tirador" y explicó: "El tirador es el único que falta ser detenido".

En declaraciones al canal A24, la ministra afirmó que el episodio que terminó con la muerte de Yadón y por el que el diputado Héctor Olivares se encuentra internado en grave estado "es un caso que no es político" sino de índole "personal". Según trascendió, Fernández fue interceptado por personal de la Comisaría Segunda y Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay.

Por el crimen ya fue detenido el jueves Rafael de la Santísima Trinidad Cano Carmona, cuñado de Fernández, durante un allanamiento en un departamento del noveno piso de Hipólito Yrigoyen al 1300. Los efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad fueron a buscarlo porque, de acuerdo con los registros oficiales, a su nombre hay una cédula azul del mismo vehículo. También está detenido Luis Cano, familiar de la mujer de "El Gitano", por encubrimiento.

Yadón, quien se desempeñaba en el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico de La Rioja, y el diputado Olivares (UCR-La Rioja) fueron atacados este jueves a las 6.51 cuando realizaban una caminata aeróbica en la Plaza del Congreso. Los agresores conocían la rutina de las víctimas y los esperaron para concretar el ataque a bordo de un auto estacionado.