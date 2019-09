Juan Jesús Fernández, más conocido como "El Gitano", uno de los detenidos por el doble crimen del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón , en la Plaza del Congreso, declaró que su primo, el también imputado José Navarro Cádiz, era “un demonio”, que “siempre decía que quería matar”.

Además, en su ampliación de indagatoria ante el juez Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrades, relató que tras el hecho hacía zapping en la televisión para ver el video del ataque y lloraba más por haber perdido el arma que por haber baleado a dos personas.



Con la asistencia de su nuevo defensor, Carlos Mauro, Fernández brindó nuevos detalles de los momentos previos y posteriores al hecho ocurrido la madrugada del 9 de mayo, reiteró su inocencia y le atribuyó a su primo toda la responsabilidad en los homicidios del diputado y su asesor.

"Desde antes, hace dos o tres años, él ya tenía intenciones de matar y quería matar. Él siempre decía que le gustaban las armas, y decía: 'voy a matar a ése', 'voy a matar a aquel otro', no importaba por qué. Se pelaba por cualquier cosa y siempre decía que quería matar", dijo Fernández en su declaración.

Reiteró que esa madrugada, su primo se subió a su auto Volkswagen Vento y allí le contó que “estaba molesto con su mujer”, pero esta vez Fernández reveló que Navarro Cádiz le confesó que esa misma noche, antes de encontrarse con él, había estado buscando a su suegro, a quien le dicen “Monchi”, y al suegro de éste, un tal “Consu”, para asesinarlos. “Si los veo, los mato", le dijo Navarro Cádiz, según consta en la declaración.

“Esa misma noche, antes de juntarse conmigo, me dijo que los estuvo buscando para matarlos”, declaró y agregó: “Él era un demonio, muy furioso, era un loco que no entraba en razones”. Sobre el momento del ataque, en tanto, volvió a reiterar que él no sabía que Navarro Cádiz estaba armado hasta que “de repente” escuchó “un ruido metálico” como el que “hace una pistola al montarse”.

“Vio venir a las dos personas que fallecieron, les apuntó y cuando pasaron por la ventana les disparó. Empuñaba el arma con su mano izquierda pero se ayudó con la derecha para hacer blanco”, recordó sobre el momento de los tiros. Al ser consultado respecto a si su primo dijo algo antes de los disparos, contestó: “No, solamente los vio y disparó. Antes que pasara esto, sólo decía que si veía al suegro y al suegro del suegro, los quería matar."



En otro tramo, Fernández señaló que luego del hecho, cuando con ayuda de familiares ambos escaparon rumbo a la provincia de Entre Ríos, en el viaje su primo decía: “Ya los maté y listo”, pero que se lamentaba más por haber perdido la pistola Bersa Thunder calibre .40 con mira láser usada en el hecho. “Él lloraba con lágrimas por el arma. Parecía peor para él haber pedido el arma que haber matado a dos personas”, describió Fernández.

Además, contó que en las cabañas de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay donde pasaron la noche, su primo hacía zapping en TV para verse en el video del ataque. “Él estaba cada dos por tres mirando el noticiero. Ponía una y otra vez el momento en que los mataba. Él miraba, no sentía remordimiento por lo que había pasado”, agregó.

Tanto Fernández como Navarro Cádiz está procesados con prisión preventiva firme por los delitos de “doble homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y por placer, así como también por el empleo de un arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra”, fallo confirmado por la Cámara del Crimen.