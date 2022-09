A medida que avanza la investigación acerca del presunto doble parricidio cometido en el partido bonaerense de Vicente López, se complica la situación judicial de Martín Santiago Del Río, principal sospechoso. Es que en las últimas horas, se lograron abrir los dos teléfonos celulares secuestrados del imputado y se comprobó que en el horario crítico en el que se cometieron los asesinatos, el acusado no contestó mails ni mensajes con su móvil.



“Es un gran mentiroso. En una primera revisión que hicimos del celular que usaba con frecuencia Del Río, ya comprobamos que su coartada es falsa. La tarde del 24 de agosto en la franja horaria clave, no envió ningún correo electrónico”, dijo una fuente judicial.



Al día siguiente de la detención de Del Río, durante su indagación, el sospechoso había explicado que tras una reunión que culminó a las 16 en un bar de Palermo, caminó hasta el Hipódromo de dicho barrio porteño, allí se tomó un taxi y volvió a su camioneta, que había dejado estacionada en Núñez, donde permaneció hasta las 18.30 contestando mensajes de WhatsApp y mails.



La fuente consultada explicó que durante las 16.50 y las 18.30, que en parte es el período en el que el “caminante encapuchado” quedó filmado yendo y volviendo de la escena del crimen “se abrió el mail de Del Río y se chequeó que ese día, no envió ningún correo”.

“Tampoco durante ese horario usó el teléfono, ni con datos, ni con GSM”, dijo la fuente en referencia al uso de alguna aplicación de mensajería o a las llamadas de línea común que se hacen o reciben por antena.

“Verificamos nuestra hipótesis. Del Río dejó ‘vivo’, es decir, encendido en su camioneta su celular para tener coartada, no ser geolocalizado y despistar, mientras iba y volvía de matar”, afirmó el investigador judicial consultado., el primero y más importante por ser el que usaba el día dely el que arrojó estos datos, es unque le fue secuestrado a Del Río el día de su detención, el 7 de septiembre, cuando llegaba a su casa del barrio Barrancas del lago del country Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre.El otro, es un, que fue secuestrado en elque los fiscales y la Policía hicieron en un departamento que alquilaba Del Río en el edificio “Forum Alcorta” del barrio porteño de Belgrano, y que ya se determinó que usó en algún período, pero solo como “backup”.“Ese es un teléfono que era de su madre, pero que él lo usó cuando mandó a reparar el suyo. Encontramos mensajería de la época en la que lo tenía su mamá, pero también algunos mensajes de cuando lo tuvo en su poder Del Río”, explicó una fuente.

Más allá de estaque hicieron los técnicos y los fiscales, los dos aparatos ya fueron peritados con UFED (, según sus siglas en inglés), un software con el que los fiscales pudieron hacer una copia de todo el contenido que tengan sobre llamadas entrantes y salientes, tráfico de datos, mensajería, fotografías, audios y cualquier archivo que esté alojado en su memorias internas o tarjetas SIM.Los fiscales de la causa,, ahora deberán analizar y procesarpara buscar algún mensaje o dato que sirva para la investigación.

El doble crimen y la detención del hijo menor de las víctimas

El abogado jubilado, expolicía y comerciante José Enrique Del Río (74) y su esposa María Mercedes Alonso (72) aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno-, el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.

Su hijo menor, Martín Del Río, fuecomo, y quedó imputado por "doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa (matar para lograr la impunidad) y por el uso de arma de fuego", delito que prevé como

Para el equipo de fiscales, el comerciante que heredó los negocios de su padre fue quien el 24 de agosto por la tarde llegó a la casa de la calle Melo, con alguna excusa convenció a sus padres para subirse al auto Mercedes Benz E350 estacionado en la cochera y los ejecutó con una pistola calibre 9 milímetros desde el asiento trasero, para luego simular un robo en la propiedad y huir de la escena del crimen.



Los fiscales creen que el móvil fue económico, ya que no podía sostener la mentira de una mudanza que les había prometido a un departamento de Núñez valuado en más de un millón y medio de dólares que no había terminado de comprar.



La defensa de Del Río presentó un pedido para liberar al acusado al considerar, entre otros puntos, que la data de la muerte estimada en las autopsias no coincide con el momento en el que para los fiscales se cometió el doble crimen.