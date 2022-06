Florencia fue víctima de abuso dos veces. Primero cuando aún era menor por su padrastro y luego por quien era su pareja. Si bien hizo las denuncias, no recibió ni contención ni asistencia psicológica. El 12 abril de este año se quitó la vida en El Trébol, provincia de Santa Fe.

"Estamos en la lucha por Justicia para Florencia. Ella luchó mucho por conseguirla, pero el Estado no la ayudó. La madre no le creyó. Quedó muy vulnerable. Después la pareja que tuvo que la maltrató de todas de las formas. Todo la llevó a un suicidio inducido. Que lo que le pas. a mi hija espero que sirva para que no le pase a nadie más", dice a Cronica.com.ar Dario, el papá de la chica que tenía 19 años. Tanto para él como para las organizaciones feministas lo que pasó con ella fue un suicido femicida. "Estamos luchando para que también sean juzagos por suicidio inducido", agrega el papá.

"El dolor es irrepareble. Mi hija por culpa de esta gente no está más", afirma y considera: "Hubiera sido distinto si hubiera tenido apoyo psicológico. Se juntaron muchas cosas".

En octubre del 2019, a los 16 años, la víctima pudo vencer sus miedos . hablar con una de sus hermanas. Le contó que la pareja de su madre había abusado de ella en varias ocasiones. En compañía de su papá hicieron la denuncia. Ella se sometió al proceso judicial, pero no tuvo apoyo psicológico ni contención de ningún tipo, según relata su familia. En diciembre de 2021 el acusado fue arrestado.

"El martes tuvimos una audiencia porque querían revocar la prisión preventiva del padrastro , porque no es más un peligro para mi hija, que ya no está entre nosotros. Querían que llegue libre al juicio. Por suerte el juez no dio lugar porque corren riesgos los testigos, mis otras hijas. Una de las hermanas de él las amenazó", cuenta el papá.

Tras la denuncia por los abusos ella siguió sin ayuda psicológica, pero el calvario no terminó ahí. En estado de vulnerabilidad, y sin haber superado el trauma por lo padecido, comenzó una relación. El martes 5 de abril de este año, fue agredida físicamente y abusada sexualmente por quien era su pareja. Además le rompe el teléfono cuando quiere pedir ayuda.

A los tres días entró por la ventana a la habitación de la joven, la golpeó y amenazó. Una vez más recurrió a sus hermanas, quienes la llevaron al hospital.

Según cuenta la familia, una médica de Guardia la revisó pero no realizó la denuncia correspondiente, solo les dijo que se comuniquen con el Área de la Mujer, que no atendieron la llamada.

La víctima, junto a una amiga, fue la Comisaría de la Mujer para realizar la denuncia. Después de mas de tre horas de espera, la amiga se comunica con la referente de la Organización MuMalá ; quien inmediatamente informa al Area de la Mujer de El Trébol, y recién después de estas intervenciones , le tomaron la denuncia.

Con la denuncia es enviada al médico legal, quien al constatar la gravedad de las lesiones que evidencias el abuso y la violencia, se comunica con la Comisaría y exige que se coleque una carátula más severa. Ese mismo día el acusado quedó detenido por "lesiones leves dolosas doblemente calificadas por haber mantenido con la víctima una relación de pareja y por mediar violencia de genero en concurso real con daños, violación de domicilio y abuso sexual con acceso carnal".

El médico policial constató las lesiones provocadas por el abuso sexual.

Los días posteriores Florencia solo estuvo acompañada por su familia, no se acercó nadie de asistencia a la víctima, según denuncia su entorno. Una doble víctima de abuso, sin apoyo ni contención.

Ella tomó más de 50 comprimidos fue trasladada al hospital Samco El Trébol, pero dos días después murió.

"Suicidios Femicidas son aquellos suicidios como posible efecto del abuso de poder crónico basado en motivos de odio o menosprecio a la condición de mujer e identidades feminizadas, o contexto de violencia de género. Los suicidios por inducción o ayuda existen en muchas legislaciones, pero únicamente El Salvador (país con alta tasa de Femicidios) los tipificó e incorporó los motivos de género en su ley integral de protección a la mujer vigente desde 2012 (LEIV artículo 48) tal como suicidio Feminicida", sostienen desde la organización MuMaLá Dto San Martin

"Nuestro observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” ha identificado en múltiples oportunidades muertes violentas (en Argentina el suicidio se considera muerte violenta) de niñas, adolescentes y mujeres que fueron abusadas sexualmente, que sufrieron violencia de género, que fueron obligadas a prostituirse o en situación de trata, y que tal estado de vulnerabilidad tuvo como desenlace un suicidio, o aparentaban femicidios y que posteriormente peritajes y autopsias arrojan que fue una muerte autoinfligida", agrega el comunicado.