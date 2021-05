El viernes se vivió una terrible tragedia en la ciudad de Caleta Olivia (Santa Cruz), dos menores fallecieron durante el incendio de una casa. Estaban al cuidado de una niñera de la que no hay información al momento. Las víctimas fueron Mirko, un bebé de un año, y Mía Solange, una preadolescente de 13.

El hecho tuvo lugar en el barrio de Rotary 23, de la ciudad de Gorosito. Este sábado por la tarde se dio el velatorio, el cual tuvo una duración de más de cinco horas. Más de cinco decenas de autos acompañaron el coche fúnebre hasta el cementerio.

.

Las causas que originaron el incendio siguen inconclusas. A eso de las 11:00 las llamas se expandieron por toda la casa, quedando atrapados Mirko y Mía. El hermano del medio (10 años) logró escapar por la ventana con ayuda de los vecinos. Según cuentan, los bomberos tardaron varios minutos en llegar, a tal punto que los propios testigos comenzaron a tirar baldes de agua para tratar de apaciguar el fuego.

"Descansa en paz mi bello ángel, no sabes el dolor que me dejas, contigo se me va parte de mi vida, te voy a seguir amando todo lo que me quede de vida, mi tesoro", escribió en Twitter el padre de Mía.

Por su parte, la madre de ambas víctimas trabaja de un supermercado. Ni bien se enteró de lo sucedido fue a la casa junto a sus compañeros de trabajo e intentó meterse para rescatar a sus hijos.