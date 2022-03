A pocos días de que se cumpla un año de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021 en la localidad de San Vicente, la causa está frenada por “cuestiones procesales” y todavía no tiene fecha de elevación a juicio. En este contexto, su padre asegura que existen indicios de que su hijo pudo ser secuestrado por una red de trata de personas y pidió "la intervención de la justicia federal en el caso".

"Siempre buscaron a mi hijo como si estuviera muerto. Hay indicios de que pudo haber sido llevado por trata de personas. Me gustaría que intervenga alguna fiscalía federal, que son las que se ocupan de investigar estos casos", señaló Andrés de la Torre, padre del joven que desapareció tras salir de su casa en San Vicente, rumbo a una entrevista de trabajo en la localidad de Alejandro Korn.

¿Dónde está Tehuel? gentileza: Daniela Amdan

En relación al caso, De la Torre manifestó su descontento con la investigación, a la que catalogó de "extremadamente lenta", y criticó duramente los rastrillajes realizados hasta el momento. Además, expresa "no sentimos apoyo ni de la justicia ni de los medios. No sé cuánto tiempo voy a tener que esperar para volver a ver a mi hijo”.

Las partes coinciden en que no hay avances significativos desde el cambio de carátula ocurrido en noviembre último, que pasó a ser por “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género”. "Mientras no haya nuevas pistas, no se pueden emitir órdenes de allanamientos. Necesitamos más pruebas", destacó la fuente judicial con acceso al expediente.







A propósito de esto, De la Torre expresó: "muy probablemente ellos -por los imputados Oscar Alfredo Montes (47) y Luis Alberto Ramos (38)- hayan tenido que ver con la desaparición de Tehuel. Pero ahora, un año después, se borró toda pista posible. Creo que es muy difícil que algún día lo encontremos", expresó De la Torre.

En cambio, los investigadores señalaron que las pruebas contra los acusados Montes y Ramos son "contundentes" ya que "el teléfono de Alberto Ramos salió del radio de su casa la madrugada que desapareció Tehuel y después se encontraron rastros de su sangre sobre una pared de la casa de Ramos", recordó un funcionario judicial ligado a la causa.

Por otro lado, con motivo del aniversario de la desaparición de Tehuel, se prevé que el 11 de marzo a las 16 se realice en la Ciudad de Buenos Aires una movilización organizada por la "Asamblea Autoconvocados por Tehuel" frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao al 200, en el barrio porteño de San Nicolás, donde luego se movilizarán hacia la Plaza de Mayo.



"Es muy difícil que vaya a alguna manifestación. No soy muy habitué de eso. En estos casos siento que el despelote se tiene que hacer en seguida. Después de un año no sé si le veo mucho sentido", dijo de la Torre. Por último, el papá de Tehuel concluyó con tristeza: "Es muy duro que llegue esa fecha y no esté. Queremos saber dónde está. Lo que más quiero es que mi hijo aparezca".

Sobre el caso

Tehuel de la Torre fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad bonaerense de Alejandro Korn para ver a Luis Alberto Ramos, uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.



Al no tener más noticias de él, su pareja realizó la denuncia por la desaparición ante la policía y la fiscal Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, quien según fuentes de la pesquisa tiene antecedentes de violencia y venta de drogas.

En una excavación realizada en la casa del sospechoso s e encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven.



Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado. Sin embargo, su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención.



Además de Ramos, fue apresado Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual.