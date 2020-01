El cantante de música tropical Rubén Darío Castiñeira, más conocido como " El Pepo", rompió el silencio al aire de Crónica HD y sostuvo: "No soy un asesino". El brutal incidente ocurrió durante la madrugada del 20 de julio del 2019 cuando volcó con el auto en el momento en que iba rumbo a un show.

El artista, que manejaba el vehículo, sufrió politraumatismos y debió ser internado en el hospital municipal San Roque, mientras que dos de sus tres acompañantes perdieron la vida. Las pericias revelaron que manejaba bajo la influencia de las drogas. En diálogo con Diego Moranzoni, contó que está haciendo un tratamiento con psicólogos y psiquiatras para dejar las drogas. "Estoy combatiendo con seriedad mis adicciones. Soy adicto desde los 15 años", reveló.

"Tuve momentos donde pensé en quitarme la vida. Momento de pensamientos feos", relató. En otro tramo de la entrevista, el cantante señaló que todavía no habló con la familia de las víctimas y sostuvo que tiene que "respetar su duelo"

"No creo que sea el momento para hablar. Sé que están dolidos. No pretendo que me den un beso y un abrazo" apuntó. Y afirmó: "Será lo que la justicia decida. Yo me encuentro a derecho"