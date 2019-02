Se trata de Eduardo Tallarico, quien el pasado sábado a la madrugada sufrió un robo en su domicilio situado en Gelly y Obes al 2200, frente a la sede del Ministerio de Seguridad, en dicho barrio del norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



"Eran cuatro delincuentes, uno de ellos estaba tapado, que entraron por la puerta de servicio y nos sorprendieron mientras dormíamos", contó el letrado.



Los asaltantes irrumpieron en el inmueble a través de la puerta de servicio que da a la cocina y despertaron al letrado, de 65 años, que dormía con su esposa, de la misma edad.



Según comentó, los delincuentes estuvieron aproximadamente una hora y "no fueron violentos" pero sí los amenazaban con que le iban a "pegar" con el objetivo de obtener dinero y cuadros.

El abogador del senador Pinedo fue inmovilizado junto a su esposa, mientras los ladrones recorrían el departamento, tras lo cual se llevaron una cantidad aún no establecida de dólares y pesos, un cuadro y una espadas antiguos, un pasaporte, y un revólver que el letrado había heredado, informaron fuentes policiales.



Los ladrones ataron al letrado con una corbata pero a su esposa no y huyeron con el botín.

"No se cómo pudieron haber obtenido la llave para entrar pero agradezco a la Policía de la Ciudad por la contención y el trabajo para dilucidar el hecho", indicó Tallarico, quien aclaró que el edificio en el que vive no tiene cámaras de seguridad.



El hecho es investigado por personal de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 16 porteña, a cargo de Mónica Cuñarro, y de la Comisaría Comunal 2.