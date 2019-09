El abogado de Eugenio Veppo, detenido desde el domingo por matar a una agente de tránsito y herir de gravedad a otro en el barrio de Palermo, renunció a la causa, anunció su decisión en vivo por Crónica HD y detalló los motivos de la determinación.

Luego que el defensor José Luis Ferrari acusara al periodista de mentirle al decirle que no tenía antecendetes, el abogado decidió renunciar a la causa y lo anunció en un mano a mano con Chiche Gelblung en el que manifestó: "Decidí alejarme porque no me sentía cómodo. No puedo defenderlo porque me afecta moralmente".

Agregó: "Todos los familiares de Veppo quieren ayudarlo pero todos tienen maneras diferentes de abordar el tema. No me sentí cómodo, ninguno de ellos compartía mi criterio para trabajar. Por lo tanto, comuniqué mi renuncia a los parientes del implicado este miércoles por la mañana".

En cuanto a su reemplazo, anunció: "Aún no sé quién ocupará mi cargo. Seguramente habrá otro letrado que continúe con la tarea pero yo no soy esa persona. Defender este caso me pone en una situación incómoda, yo siempre defiendo desde la verdad".

Momentos previos a realizar el anuncio, el abogado presentó la renuncia forman al ministerio, debido a las razones, adjudicó la decisión a las "desinteligencias" que mantuvo tanto con el asistido como con su familia.

El último martes, el abogado había manifestado también en diálogo con Crónica HD que su defendido hasta ese momento le mintió al decirle que "no tenía antecedentes" y expresó que se sorprendió al enterarse que el acusado y su hermano fueron denunciados en 2014 por violar el artículo 149 del Código Penal, que indica que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas".



Por ese caso, la jueza Patricia Larocca, del Juzgado Penal Contravencional Número 15, resolvió que ambos realicen 20 horas de tareas comunitarias en la "institución de bien público que el Patronato de Liberados designe a tal efecto"

Además, el periodista tiene una causa en trámite por atentado y resistencia a la autoridad en 2018. "Uno puede no recordar una causa que tiene 20 años de antigüedad, pero él tuvo una causa el año pasado. Entiendo que me subestimó. Si me miente me voy a dar cuenta", explicó.