El ex árbitro de fútbol, Arián Huelen González, fue filmado mientras pateaba violentamente al caniche de su novia y según los artículos 1 y 3, inciso 7, de la Ley 14.346, se contempla una pena por maltrato animal. El hombre se presentó hoy a los a los Tribunales de La Plata y ejerció su derecho de "no prestar declaración" ante el fiscal de la UFI Nº6, Marcelo Romero. Por ende, permanecerá en libertad y tendrá tiempo de presentar pruebas para defenderse de la acusación.

Por ahora, está firme la declaración de su ex novia Ayelén, quien ratificó la denuncia. “Las pruebas pueden ser testimoniales o documentales y la fiscalía está obligada a aceptarlas. Si no ofrece más prueba, no habría mucho por hacer”, indicaron investigadores a Infobae, quienes aclararon que el video del hall de entrada del edificio donde se observa la feroz agresión hacia la perrita es la prueba más comprometedora para González. Se suma, además, la declaración de Ayelén, la ahora ex novia del imputado, quien ratificó la denuncia.

.

Por su parte, lo único que le queda hacer al fiscal además de pedir la elevación a un debate oral en contra del acusado (cosa que desde la UFI 6 se considera imporbable), es que se acepte un juicio abreviado o se pida una suspensión a juicio a prueba y se lo obligue al agresor a cumplir con alguna probation.

El delito de maltrato animal supone penas que van desde los 15 días hasta un año de prisión en suspenso. Sólo podría quedar bajo arresto si es detenido in fraganti o si cuenta con antecedentes. Con respecto a que factores de violencia de género puedan influir en la causa, las fuentes judiciales indicaron que no ya que la novia declaró que durante la relación jamás se mostró agresivo.

Arián Huelen González quedó imputado por maltrato animal.

Si bien la agresión a la perrita se dio en el contexto de una pelea con ella, la mujer aclaró que nunca ejerció violencia contra ella. "No podía cerrar el local, me quedé muy angustiada. Me temblaba todo el cuerpo", contó a La Cielo 103.5. En dialógo con móviles de televisión aseguró que ya hizo "todo lo que tenía que hacer" y que estaba "sorprendida" por el accionar de González. "Me pidió disculpas, no hablamos más. Me llamó la familia preocupada por toda la situación", comentó ante las cámaras de televisión.