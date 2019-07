Yamil Bejarano, el conductor de 23 años que chocó contra un camión en el partido bonaerense de Quilmes, tuvo "una leve mejoría pero no salió de su estado crítico", aseguró este viernes su tío en la puerta del Hospital Iriarte.



"Mi sobrino tuvo una leve mejoría pero sigue inconsciente y no salió del estado crítico. Anoche entró a verlo su mamá y ella dijo que le estuvo hablando y dio signos de que la escuchó", detalló Fabián Ábalo.

Bejarano continúa internado.



Existe la posibilidad de que el hospital brinde este mediodía un nuevo parte médico sobre la salud de Bejarano, quien fue ingresado el pasado jueves con traumatismo de cráneo y otras lesiones que implican riesgo de vida.

Por ese motivo, el joven fue estabilizado en la sala de reanimación, donde le realizaron una intervención en el abdomen por lesiones en el hígado y el bazo, según informó Juan Manuel Fragomeno, director del Iriarte.

Ábalo, en tanto, aseguró que los jóvenes volvían de un baile cuando a las 6 de la mañana del pasado jueves el Peugeot 207 blanco que conducía Bejarano en sentido norte-sur quedó incrustado contra un camión Mercedes Benz que estaba detenido sobre Centenario entre 401 Bis y Brasil, en Quilmes.

Imputados por homicidio culposo

La justicia resolvió imputar por los delitos de homicidio culposo por conducción imprudente agravado al camionero que dejó mal estacionado su camión en Quilmes y al joven que conducía el auto en el que murieron tres jóvenes, informaron fuentes judiciales.



Fuentes de la UFI 9, a cargo de la fiscal Claudia Vara, del Departamento Judicial de Quilmes, revelaron a Télam que la justicia resolvió la imputación contra Damián Esteban Bubbalo, chofer de TCEC Servicios, y a Yamil Bejarano.

Bubbalo, detenido desde este jueves, se negó a declarar y sus abogados pidieron la eximición de prisión. La prisión preventiva también fue dictada contra Bejarano, el único sobreviviente, quien se encuentra internado en grave estado.



De acuerdo a lo que pudo saber Télam, la fiscalía investiga la responsabilidad de ambos y no descarta ninguna posiblidad ya que el camión Mercedes Benz estaba estacionado sobre la calle Centenario entre 401 Bis y Brasil, en Quilmes, ocupando toda la calzada. Según fuentes de la investigación, Bejarano no tuvo otra opción más que realizar una maniobra prohibida para intentar esquivarlo y desviarse hacia la mano contraria.



De todos modos, la fiscalía también trabaja sobre los videos que circularon en la redes sociales y en los que se muestra a Bejarano bebiendo alcohol la misma noche del accidente. Hasta ahora, siempre según las fuentes, no habían recibido los resultados de los análisis de sangre.

El último adiós a las tres víctimas

Familiares y amigos despidieron este viernes los restos de las tres jóvenes que murieron en la madrugada del jueves. Carolina Ayelén Claros, de 22 años, y las hermanas Estefanía (18) y Camila Capcha (16), fueron veladas en la sala de un club ubicado en la esquina de Casanelli y Callao, en la localidad de Ezpeleta.



Afuera de la sala, decenas de personas colmaron la calle Callao y despidieron los tres vehículos que llevaron poco después de las 14 los cuerpos de las jóvenes al cementerio donde serían inhumados.



"No podemos creer lo que pasó", dijeron a amigos de Carolina, quien era novia de Yamil Bejarano, el conductor del Peugeot 207 que se incrustó contra un camión Mercedez Benz que estaba detenido en la calle Centenario entre 401 Bis y Brasil, de Quilmes.