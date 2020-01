Con un renovado reclamo de justicia por parte de sus padres, los restos de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes a la salida de un boliche de Villa Gesell, fueron inhumados en el Cementerio de la Chacarita.

"Esperemos que los fiscales hagan las cosas como se deben. Que se haga justicia por mi hijo", expresó Silvino Báez, papá del chico.

"Era un chico excepcional sin problemas con nadie. Amaba el deporte, el estudio, se portaba de maravilla con nosotros", dijo el hombre, junto a su mujer.

Graciela, la madre de la víctima, pidió que "se haga justicia" por su hijo, porque "él no se merecía esto, ni ninguna persona".

En tanto, una prima del joven, Nancy, explicó que la situación "es bastante dura" porque "él era un chico demasiado bueno y tranquilo para que pase lo que pasó", y que "la forma en que se dio es demasiado brutal y triste". Además, dijo no poder "entender que se haya dado de esa forma", ya que "no había un motivo real para le peguen de esa manera". "Si hubo una pelea o un roce, no justifica que se pongan entre diez u once personas con un chico solo", agregó.

"Ya no lo vamos a tener nunca más y es demasiado triste por sus padres, que se quedan solos, pedimos justicia y que todos los padres reconsideremos cómo estamos criando a nuestros hijos, nadie es más que nadie para hacer semejante acto de violencia, por creerse superior, por tener un poquito más", concluyó Nancy.