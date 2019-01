El padre de Carla Soggiu, la joven hallada muerta en el Riachuelo, dijo que su hija "no estaba fuerte", motivo por el que pudo no haber salido del río y se ahogó.

Además, Alfredo Soggiu aseguró que buscará determinar si esa situación ocurrió a raíz de los golpes que había sufrido por parte de su ex pareja, sumado a la "mala alimentación y al estrés". "Creo que estaba muy confundida, mi hija no estaba fuerte porque se venía alimentando muy mal", dijo al canal C5N.

El hombre sostuvo que para él su hija de 28 años caminó cinco cuadras y llegó "a la vera del Riachuelo por algún pasadizo", tras lo cual pudo haber sufrido "un problema con la válvula" de drenaje que tenía colocada en la cabeza por la hidrocefalia que padeció.

"Hasta hace un tiempito estaba bien" pero el 26 de diciembre "sufrió este hecho de violencia" y ahora su hija "no está más", afirmó al descartar que Carla haya querido suicidarse y de aclarar que la joven "no sabía nadar". "Necesito que un especialista me diga si los golpes que sufrió sumado a la mala alimentación y al stress la llevaron a esta situación", indicó.

El cuerpo fue encontrado el sábado cerca de las 6.30 por un grupo de trabajadores que realizaba una limpieza en el Riachuelo, por lo que avisaron a la Prefectura Naval Argentina y a la Policía de la ciudad de Buenos Aires.