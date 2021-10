"No hay nada que no tenga respuesta, por eso él prefirió hacer uso de la posibilidad de declarar y explicar todo", dijo el abogado defensor de Ignacio Pardo, Juan Manuel Casolati, respecto a la indagatoria del ex saxofonista de los Fabulosos Cadillacs.

El músico declaró este lunes ante el juez federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, informaron este martes fuentes tribunalicias. El artista negó tener relación con el cargamento de 37 kilos de cocaína hallado el viernes último flotando en el Río de la Plata dentro de un bolso, tras el naufragio que sufrió junto a otros dos hombres, uno de los cuales murió ahogado.

Casolati explicó que su defendido conocía al hombre fallecido, Carlos Camaratta, "porque tiempo atrás le había vendido una embarcación Tracker" y que el jueves último, por la tarde, quedó en encontrarse con él en un camping de la localidad bonarense de Punta Lara, al que concurrió en su camioneta con su amigo Leonardo Gastón Minin.

.

"Naco Goldfinger" relató ante el magistrado que salieron a navegar en la Tracker y "los agarró el temporal de viento" que azotó gran parte del país. "En un minuto la embarcación se hundió. Ellos llegaron a ponerse el salvavidas y eso los salvó", dijo el letrado, al repetir la declaración de su cliente.

Tras permanecer más de seis horas flotando a la deriva, en la noche y con un fuerte oleaje por el temporal, Pardo y Minin fueron encontrados con vida en la madrugada del viernes por los marineros de un buque mercante que, de inmediato, dieron aviso a Prefectura Naval Argentina (PNA).

Cuando retiraron del agua al músico.

A bordo de un guardacostas, los prefectos hallaron luego el cadáver de Camaratta y también un bolso negro flotando en el agua que, al ser revisado, contenía 34 panes de cocaína de máxima pureza, por un peso total de 37 kilos.

.

Según los investigadores, los panes tenían como particularidad que llevaban en el frente una foto de Félix Gallardo, un narco mexicano conocido como "El Jefe de Jefes" o "El Zar de la Droga".

El juez federal 3 de La Plata, tras escuchar a Pardo, lo dejó detenido, informaron los voceros a Télam. El magistrado, quien aún no le imputó ningún delito, cuenta con diez días hábiles para resolver la situación procesal del músico.