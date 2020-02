A pesar del importante desarrollo de la tecnología para peritar dispositivos, el abogado Alejandro Cipolla, que representa a Antonella Olivera, hija de Natacha Jaitt, confirmó que "jamás se va a poder desbloquear" el iPad que pertenecía a la mediática y que contiene información sumamente valiosa para esclarecer las circunstancias de su muerte.

¿El motivo? "Es imposible porque al no estar actualizada la tablet, no se puede ingresar por esa ventana que había dejado Apple abierta", informó el letrado. Esto se debe a que el software que tienen los peritos de la Procuración General bonaerense no permite desbloquear la versión desactualizada del sistema operativo de Apple, es decir el iOS, que tiene la tablet de Jaitt.

Cipolla había solicitado la semana pasada que la tablet sea peritada por los mismos especialistas marplatenses de la Policía Federal que lograron ingresar a los celulares de los rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

Natacha Jaitt llevaba siempre la tablet con ella.

Sin embargo, las esperanzas se desvanecieron por completo y para siempre este miércoles: "Me informaron que es imposible y que la tecnología que posee acá la Policía de la Provincia de Buenos Aires es la misma o inclusive superior a la de las demás Fuerzas Armadas", agregó Cipolla, al tiempo que indicó que el dispositivo "quedará secuestrado en la Fiscalía" que investiga el caso.

"Habíamos iniciado los trámites con Apple por la defunción, para ver si le podían brindar los datos a Antonella o a Valentino (el hijo menor de Natacha) pero aunque nos entreguen esa información tampoco se va a poder abrir", lamentó el abogado en vivo por canal El Trece.

Jaitt (41) murió la madrugada del 23 de febrero del año pasado en el salón de fiestas "Xanadú", situado en Isla Verde al 600, de villa La Ñata, Benavídez, partido de Tigre, donde había concurrido por una reunión de negocios para programar un evento.

En un momento de la noche, en la que consumieron drogas y alcohol, la conductora y modelo sufrió una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón" y una "falla multiorgánica" y murió, según los resultados de la autopsia.

Las pericias toxicológicas confirmaron que Jaitt consumió cocaína y alcohol antes de morir en el salón de fiestas Xanadú, donde había ido a una reunión de negocios, y no detectaron la presencia de ningún veneno.

Los peritos hallaron rastros de cocaína en las fosas nasales, sangre, orina y en el estómago, mientras que la alcoholemia detectó que tenía 0,7 gramos de alcohol en sangre.

La familia Jaitt siempre sospechó y planteó que la muerte de Natacha podía haber sido un homicidio, aunque para los fiscales de Tigre todo indica que la muerte de la modelo fue producto de la ingesta voluntaria que hizo de cocaína esa noche.