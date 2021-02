Desconsolada y aún consternada por el crimen de su primo Alejo Oroño (25), Rosa contó a Crónica HD que el joven había intentado denunciar por violencia a ex novia y asesina Nadia Navarro Montenegro (23) pero "no le dieron bollila". "Le dije 'algún día te va a matar', hasta que pasó. Me acuerdo de esa conversación y no lo puedo creer", lamentó entre lágrimas.

El terrible asesinato ocurrió en la madrugada del miércoles, en Bustamante y Guevara y Marqués de Avilés, en la localidad de William Morris, en el partido de Hurlingham, de la zona oeste del conurbano. Según puede verse en las imágenes tomadas por una cámara de vigilancia, Oroño discutía en plena calle con su ex novia y madre de su hijo Navarro Montenegro, cuando ella le dio una puñalada en el pecho y escapó del lugar, mientras él cayó gravemente herido.

Según relató a Crónica HD la tía de la víctima Viviana, Alejo "llegó desvanecido" al hospital San Bernardino de Hurlingham, donde falleció minutos después.

"(Navarro Montenegro) se pone en contacto con mi otra sobrina a través de Facebook y preguntaba cómo está Alejo. Le dije que le dé charla mientras yo hablaba con la Policía. Les dije '¿cómo puede ser que esta chica esté en línea y ustedes acá sin hacer nada?', el oficial habló con mi sobrina para ver dónde estaba", detalló la mujer.

Si bien la agresora les brindó información falsa de su ubicación, efectivos de la Comisaría 2° lograron detenerla en su casa, en la calle 4 de septiembre al 2.400, a pocas cuadras de la escena del crimen.

La prima de Alejo, por su parte, detalló cómo era la relación entre ambos: "Hace dos meses, él vino todo golpeado y le dije '¿por qué no hacés la denuncia?', y me dijo que fue y que no le dieron bolilla. '¿Para qué? Déjala, ya va pasar', decía, siempre decía 'ya va a pasar', yo le dije 'algún día te va a matar' hasta que pasó. Me acuerdo de esa conversación y no lo puedo creer. Cuando ella le pedía algo para su hijo, él lo conseguía y se lo llevaba, era un pibe muy bueno", contó entre lágrimas.

"Como nos pasa a las mujeres, hay hombres que también sufren violencia y es necesario que los escuchen. Quiero Justicia por mi primo", reclamó Rosa, quien pidió el cambio de caratula de "homicidio simple" a "culposo", ya "ella iba con intención de matar, tenía un cuchillo".

"Se cae de maduro que esto fue premeditado, queremos el cambio de caratula", pidió a su vez Viviana. "Si bien ella tenía una perimetral, lo venía a buscar, se lo llevaba y él volvía todo golpeado", afirmó. Según la mujer, ella lo denunció cuando "él rompió una ventana porque fue a ver a su hijo y ella no lo dejaba verlo". "Él vivía de changas para darle todo a su hijo, él no era violento pero cansado frente a esa situación, rompió un ventanal. Era un gran papá", sostuvo.

El fiscal de la causa, Bernardo Kiper, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Morón, indagó a Navarro Montenegro. La acusada se negó a declarar, tras lo cual, continuará detenida por orden del Juzgado de Garantías interviniente.