El padre de Nadia Arrieta, degollada en marzo de 2018 en su comercio de la localidad bonaerense de Villa Tesei, dijo este lunes que está conforme con la condena a prisión perpetua impuesta a Maximiliano Montiel, aunque ahora espera que sean sometidos a juicio político los magistrados que le otorgaron la libertad condicional de la que gozaba al momento de matar a su hija.



"Gracias a Dios el tribunal estuvo a la altura de lo que esperábamos", expresó Roberto Arrieta tras conocer el veredicto condenatorio del peluquero Montiel, en los tribunales de Morón.



"Fue un año muy largo, durante el cual fuimos entendiendo que es lo que había pasado, la pérdida y luego el tema judicial", agregó el hombre, quien agradeció el acompañamiento y el trabajo realizado por el fiscal Mario Ferrario y los abogados de la querella.



"Desde el primero momento, dije que iba a confiar en la Justicia y me dio tranquilidad que lo condenen, Dios se hará cargo del resto", recordó.



El padre de la víctima dijo que ahora espera que sean sometidos a juicio político los magistrados que liberaron a Montiel al cumplir 15 de los 18 años de prisión que le habían impuesto en un causa iniciada por ataques y abusos sexuales cometidos contra cuatro integrantes de su familia.

"Todas esas personas que firmaron para que Montiel estuviera en la calle que nos expliquen cara a cara por qué liberaron a un psicópata, a una bestia y a un animal que hizo lo que hizo con mi hija sin ninguna necesidad, usando su fuerza sobre ella, que no tuvo ninguna oportunidad de defenderse", expresó.



"Todos los que firman para que estos asesinos salgan a la calle que de una vez por todas den la cara y se hagan cargo, que no se escondan detrás de su fueros, algo tiene que cambiar, que esto sirva para algo", concluyó.



Por su parte, Romina, una amiga de Nadia que también presenció la lectura del veredicto, también se mostró conforme con la decisión judicial.



"Estoy muy triste pero también conforme con la sentencia. Ahora vamos a estar más tranquilas porque el asesino no va a molestar a nadie mas en la calle. Se logró la Justicia que necesitábamos para que Nadia descanse en paz", aseguró.