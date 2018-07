, el papá de, el joven asesinado poren Gualeguaychú, Entre Ríos, brindó su parecer luego de conocer el fallo que condenó a "prisión perpetua" para la homicida de su hijoAnte la consulta de la prensa, en las puertas de los Tribunales de Gualeguaychú, Gustavo dijo: "La alevosía existió, los jueces quizá no lo vieron así pero es lo único en que no coincido con ellos. Estoy totalmente conforme con el fallo. No ganó Fernando ni perdióNahir. Ganó la Justicia. Estuvo acorde. Por lo menos acá, trabajo bien"."Pienso que a Fernando no me lo devuelve nadie, pero hoy ella empieza a morir dia a dia. Mas allá de que te lo merezcas, debe ser una muerte espantoso. Cada dia que pasa es un dia que te morís", sostuvo el padre de Fernando, dolido por la muerte de su hijo.Luego, ante la consulta de la prensa sostuvo: "Yo nunca declare. Hice una marcha al otro dia para que la saquen del hospital y la manden a la comisaria donde esta ahora".Por último, en el programa "Quedate con Georgina", que se emite por, Gustavo recordó: "Un día entré al tribunal y Nahir me habló, pero no te puedo contar". Ante la insistencia dijo "no te lo puedo decir porque te cierran el programa. Me insultó, no le respondí nada. Mi hermano, que estaba conmigo en ese momento le subió la presión y no pudo venir más. Yo no lo conteste. Tratan de tocar tu fibra intima para que vos reacciones y uno tiene que tener la cabeza fría".