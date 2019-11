El padre policía del adolescente asesinado de un balazo en la espalda por un subcomisario de Santa Fe que intervino luego de que intentó robarle a una mujer en una calle de esa ciudad, aseguró este martesd que su hijo "nunca tuvo antecedentes" y que "no se puede permitir que se tome justicia por mano propia".



Walter Saucedo, también agente de la Policía santafesina, dijo esta mañana en declaraciones a periodistas que si bien su hijo "tuvo la intencionalidad del robo del tipo arrebato", la señora "se resistió" y él "desistió y trató de abandonar el lugar".



"La intención está y no la avalo, no la discuto ni la comparto, pero la fiscalía ve que la mujer le hace entrega de un dinero, una suma inferior a doscientos pesos por voluntad propia, porque se compadece de Lautaro, que toma el dinero y se va, sin representar ningún tipo de peligro ni de riesgo", explicó el agente.



Además, aseguró que "nadie sale del asombro" ya que su hijo "era una persona muy querida en el ámbito escolar, familiar y de la iglesia".



"Lamentablemente nunca voy a saber qué fue lo que lo motivó y lo llevó a intentar cometer este acto delictivo, por los valores que tengo como padre y como miembro de las fuerzas policiales y que siempre les he inculcado a mis hijos", agregó Walter.



Sobre su hijo, señaló que "nunca tuvo ningún tipo de antecedentes ni nada que se le parezca, más aún en el ambiente en que se movía, con su mamá siempre tratamos de contenerlo y supervisar, aconsejándolo de la mejor forma posible".



"Lautaro era un chico que demostraba mucho amor, estaba de novio y muy enamorado, tenía un hobby, su bicicleta, y después tenía una vida normal, estaba estudiando en la secundaria", contó.



En cuanto a la causa en la que está imputado el subcomisario que disparó, quien está detenido como acusado del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, por alevosía y por haber abusado de su función, el padre de Lautaro destacó que los fiscales Ezequiel Hernández y Martín Torres "están haciendo todo a su alcance para tratar de ver qué se va a resolver".



"No se puede permitir, como miembro de las fuerzas de seguridad e integrante de la sociedad, que se tome justicia por mano propia, porque estamos en una democracia en la que existe la Justicia y los brazos, que somos nosotros", concluyó el policía.



De acuerdo a la investigación, el episodio, que fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona, ocurrió en la esquina de Belgrano y Risso, en el barrio Guadalupe Oeste, de Santa Fe, donde el joven de 17 años abordó a una mujer para robarle.



En ese momento, se ve que el subcomisario Olivares, vestido con ropa de civil, observa lo que pasaba y se acerca para impedir el asalto, tras lo cual dispara hacia al joven, que estaba de espaldas a él y a unos 50 metros de distancia, sin dar la voz de alto.



A raíz del disparo, el chico resultó gravemente herido y fue internado en el hospital Cullen de Santa Fe, donde fue compensado y luego derivado a hemodinamia pero, pese a los esfuerzos, falleció unas cinco horas después.



El policía fue detenido y en una audiencia imputativa acusado de homicidio triplemente agravado.