Por Melanie Berardi

@MelBerardiOk

A pocas horas de cumplirse un año de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, su madre Cristina Castro se solidarizó con la familia de Tehuel de La Torre, el joven de 21 años desaparecido desde el último 11 de marzo en San Vicente, y aseguró a cronica.com.ar que siente "la misma angustia y desesperación de cuando buscaba" a su hijo en plena cuarentena por coronavirus en el partido bonaerese de Villarino.

"Quiero enviarles mi apoyo y solidaridad. Estamos a disposición del papá de Tehuel de La Torre. Esa desaparición me dolió muchisímo, empecé a sentir la misma angustia y desesperación de cuando buscaba a Facu", expresó a este medio la mujer, que encabezará este viernes 30 y sábado 1 de mayo los actos para exigir justicia por su hijo, quien salió de su casa en Pedro Luro el 30 de abril del año pasado para ver a su novia en Bahía Blanca.

Facundo Astudillo Castro, de 22 años (Archivo).

Los restos del joven de 22 años aparecieron 107 días después, en un cargrejal en la zona de "Cola de Ballena", cercano a la localidad de Daniel Cerri. Para su familia, Facundo fue víctima de una "desaparición forzada" en la que están involucrados efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone.

"Sé lo que está pasando este señor (el papá de Tehuel) y me desespera que el chico no aparezca. Me desespera que haya dos personas detenidas que no digan qué hicieron con Tehuel", aseguró Castro.

Y resaltó: "Me desespera qué le pueda pasar como Gualberto Solano (su hijo Daniel fue desaparecido y asesinado en 2011 por policías de Río Negro), como a Viviana Alegre (su hijo Facundo fue desaparecido en 2012) o Norita Cortiñas, que no pueden encontrar a sus seres queridos. Desde todo Villarino lo apoyamos para que Tehuel aparezca".

Cristina Castro pidió por la aparición de Tehuel (Facebook).

Tehuel fue visto por última vez en la tarde del último 11 de marzo cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad vecina de Alejandro Korn para ver a un conocido que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.

La denuncia de desaparición fue realizada por su pareja ante la Policía y la fiscal Karina Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa del detenido Luis Alberto Ramos (37), el hombre que lo había convocado por un trabajo y que, según fuentes de la pesquisa, tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.

En una excavación realizada en la casa del sospechoso, los pesquisas encontraron un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven desaparecido.

Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado, pero su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención por "encubrimiento y falso testimonio".

Tehuel de La Torre, de 21 años, fue visto por última vez el último 11 de marzo (Archivo).

Además de Ramos, fue apresado Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot le imputó el mismo delito que a Ramos: "Encubrimiento en concurso real con falso testimonio".

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, por otro lado, pidió una recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos para quien pueda aportar información sobre el paradero del chico.

