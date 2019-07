Según el relato de los propios estudiantes, el preceptor Facundo Martín Fameli (28), acusado de acosar alumnas menores de edad en la Escuela de Comercio Nº 21 Capitán de Navío Hipólito Bouchard, de Flores, era una especie de Dr. Jekyll y Mister Hyde, como el personaje de Robert Louis Stevenson.

Un caso de doble personalidad, como suele suceder con muchas personas en la web, aunque no con este grado de peligrosidad. En el trato cotidiano no demostraba en lo más mínimo lo que luego exponía y dejaba ver en las redes. “En persona jamás lo vimos decirle nada a nadie ni nunca nos llegó ningún comentario. Era súper tranquilo y siempre muy amable. En cambio por las redes era otra persona”, dice uno de los alumnos varones.

Las alumnas que recibieron los chat, fueron citadas para dar su testimonio en cámara Gesell.

La fiscal Ramírez decidió imputar a Fameli por el delito de grooming, según confirmaron fuentes cercanas al expediente, el acto preparatorio de abuso sexual a un menor penado por el artículo 131 del Código Penal con hasta cuatro años de cárcel. Fameli continúa libre, aunque ya fue separado de su puesto por el Ministerio de Educación porteño.

El preceptor trabajaba en el colegio desde 2012, por lo que podría haber más denuncias. Según dijeron los chicos a la prensa, Fameli es hijo de una ex directora del colegio. Desde el Ministerio de Educación se informó que Fameli obtuvo su cargo de preceptor cumpliendo con los requisitos, que son: tener título secundario, apto médico y certificado de antecedentes penales.

Hasta el momento no se conocieron otras denuncias contra el preceptor, que también fue desafectado del plantel de hockey sobre patines de Vélez. El club tomó la decisión de echarlo no bien comprobó que había una denuncia de acoso ante la Justicia. “Fue desafectado del plantel donde jugaba. No es empleado del club ni entrenador, sino un socio, pero ya no forma parte del equipo. Y el club se puso a disposición de la Justicia”, dijeron desde Vélez a la prensa.

Una vez que sea llamado a indagatoria el acusado podrá hacer uso de su derecho de no declarar si así se lo aconseja su abogado. Pero antes de que se concrete su declaración se tomará testimonio de las chicas denunciantes y se analizarán los chats que se hicieron públicos. Mientras dure el proceso, no estará en la escuela.