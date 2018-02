Nahir Galarza, esta acusada de haber asesinado a balazos a su ex novio, Fernando Pastorizzo y seguirá con prisión preventiva en la Comisaría del Menor y la Mujer de la localidad enterriana de Gualeguaychú.

Nahir le pidió a la jueza Angélica Pivas, explicaciones en caso de que se rechazara su petición de prisión domiciliaria.

"¿En qué puedo entorpecer la investigación?", preguntó la joven y le manifestó: "Desde el primer día di todas las claves de mi celular".

"Si se descartó el peligro de fuga, no entiendo por qué no se me da la prisión domiciliaria", subrayó la acusada.



Bien peinada, vestida con un pantalón blanco y un saco color fucsia, la joven estaba acompañada por sus padres cuando le dijo a la jueza que le "gustaría" que le de "fundamentos para poder entender", el rechazo al pedido de prisión domiciliaria.