Pormripetta@cronica.com.arPuede hablar de ella con el mayor fundamento. El psicólogo,estuvo analizando aantes de ser condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio.-Yo me ofrezco a los abogados de la parte como perito psicólogo para realizarle un psicodiagnóstico en el marco del juicio por el asesinato de Fernando Pastorizzo. Los abogados aceptan y solicitan al juzgado mi designación como tal; el juzgado me acepta y recién allí veo a Nahir en dos oportunidades (2 horas cada vez), donde le realizo una batería de test psicológicos que buscan indagar en la personalidad de la chica. Luego confecciono el informe pericial y lo entrego a los abogados. Ellos me informan que deciden no presentarlo en el expediente debido a que su estrategia de defensa iba por carriles distintos a los que mi informe había llegado. Hasta allí llegó mi actuación al respecto.-Nahir presenta una personalidad muy inmadura. Emocionalmente Nahir tiene 9 años de edad. Presenta un Trastorno Narcisista de la Personalidad.-Existe mucho arrepentimiento pero nada o muy poca culpa. La diferencia está en que se arrepiente no por el hecho en sí mismo, sino por las consecuencias nefastas para ella que el hecho le trajo.-Sí, absolutamente consciente y por lo tanto jurídicamente imputable del cargo.-Posiblemente es parte de una orden de sus abogados acomodándose a la estrategia procesal que ellos habían diseño, es muy común en estos casos.-No, si bien la relación curso con un componente de violencia entre ellos, no encuadra en el concepto de violencia de género.-No, definitivamente era una relación sadomasoquista donde Fernando era el depositario de la proyecciones narcisistas de Nahir.-Una adolescente inmadura con mucha necesidad de ser admirada por quien ella decide que la admire y un vínculo altamente disfuncional con su novio Fernando de larga data.-Nadie esta preparado para pasarse 35 años preso desde los 19 años de edad... se tendrá que ir preparando sobre la marcha de los acontecimientos.