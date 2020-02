Mientras se esperan los resultados por el peritaje que se llevará a cabo a la tablet de la fallecida conductora Natacha Jaitt hace casi un año, su hermano Ulises, dialogó con Crónica HD al respecto de los pormenores de la causa.

Consultado sobre la medida que se llevará a cabo en la jornada, por aquellos que lograron peritar los celulares de los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa, Ulises dijo: "Es una vergüenza que se haga ahora y se hizo porque nos movimos, ya que desbloqueraron el sistema de los rugbiers, que es bueno que se haga en el operativo que es de la misma marca. A nosotros nos decían que para desbloquear la Apple de Natacha había que mandarla a Brasil y costaba 25 mil dólares, que la procuración no tenía, entonces la causa está congelada hace un año, ahora la causa de los rugbiers salió al toque, y con esto quedó expuesta la Justicia porque hay casos que avanzan y otros no, es un caso de corrupción evidente".

Respecto a qué puede haber dentro de la tablet de Natacha, Ulises argumentó: "Lo que hay ahí es material comprometedor para algunos políticos, no sé quiénes son pero ella me dijo que estaban filmados en situaciones complicadas, y esa me parece que era una de las causas por la cual se congeló el caso. Tenía material de todo tipo, y no descarto que haya algo de pedofilia porque de la causa Independiente tampoco se habló más. Estemos preparados para la sorpresa de ahora".

"No pude hablar con las otras personas que estuvieron en la noche del hecho, porque ninguno se contactó conmigo. En su momento lo hizo Luana, igual cuando esto pasó no me junté porque no quería entorpecer algo, por eso no me junté con Luana, que fue la chica prostituta que llevaron, y la otra persona que estuvo no me escribió ni lo busqué. Me parece que ellos me tenían que escribir a mí, y Gonzalo Rigoni, el dueño tampoco lo hizo. Tampoco lo hizo Velaztiqui Duarte (Raúl) que es un delincuente, cometió falso testimonio, quedó sobreseído y no va a juicio oral. Un tipo que mintió, que se llevó un celular, entonces es más corrupción todavía y no me pienso juntar con un delincuente. Y el otro que me falta, el que llevó la droga, el apodado "Voltio", jamás se contactó conmigo", sostuvo Jaitt en cuanto a otro tema de la causa.

.

El hermano de la modelo agregó: "Si no me escribieron al otro día de lo ocurrido o a los cinco, es porque algo hicieron. Si vos no tenés nada que esconder, si fuese alguno de ellos primero no me rajo, no me voy como una rata como hicieron esas tres personas, me quedo a disposición de la familia".

En cuanto al hecho en sí, Natacha (41) murió en la madrugada del 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú, ubicado en Isla Verde al 660 de villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre, al que había concurrido por una reunión de negocios para programar un evento.