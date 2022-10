El cadáver de un hombre calcinado fue descubierto este martes dentro de un automóvil que se incendió en el barrio porteño de Balvanera. Desde entonces, los investigadores buscan esclarecer si el incendio y muerte del sujeto que estaba dentro del vehículo fue accidental, sin advertir su presencia, o intencional.



El hecho ocurrió esta madrugada en la calle 24 de Noviembre al 100, donde acudió una dotación de los Bomberos de la Policía de la Ciudad por el incendio en un auto estacionado en la cuadra.



Los bomberos apagaron el fuego en un Chevrolet Aveo, en cuyo interior había una persona calcinada.



Si bien algunas fuentes indicaron al principio no se podía determinar el sexo de la víctima, un vocero policial indicó que los peritos establecieron que se trataba de un hombre que aún no está identificado y cuya edad será estimada luego en la morgue.



Según las fuentes, la propietaria del vehículo incendiado le dijo a los oficiales de la comisaría vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad que no sabía quién podía ser la persona que se encontraba en el interior del auto.

Pero lo que explicó la mujer es que hace tres días el auto venía siendo vandalizado y que le habían sustraído la batería y le habían roto cristales, por lo que no se descarta que quien murió dentro del vehículo sea alguna persona en situación de calle.

La testigo, que al ver en llamas su auto salió a la calle a intentar apagar el fuego, fue atendida por personal del Same por inhalación de humo y fue trasladada preventivamente al hospital Ramos Mejía.



La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 21, de Carlos Vasser, quien ordenó la autopsia de la víctima, las pericias a bomberos para conocer el origen del incendio y el relevamiento de testigos y cámaras se seguridad que puedan esclarecer si el caso es un homicidio o una muerte violenta accidental.

Quemacoches en Palermo detenido:

Un joven de 24 años fue detenido el lunes por la noche tras incendiar cinco autos y siete contenedores de residuos en distintas calles del barrio porteño de Palermo.



El primero de la seguidilla de incendios se registó sobre la avenida Luis María Campos al 200, donde acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad y Bomberos, tras ser alertados sonbre la existencia de tres autos y un contenedor de basura en llamas.

Los bomberos trabajaron para sofocar el fuego provocado sobre un Volkswagen T-Cross y dos Peugeot 206, y en un contenedor de residuos.



Las llamas también alcanzaron la marquesina de un comercio de venta de artícuos para mascotras, agregaron las fuentes.



Mientras trabajaban en el lugar, los efectivos fueron informados sobre otros incendios en la zona, uno de ellos sobre la calle Ravignani al 2300 y el restante en Arce al 600, también en Palermo.