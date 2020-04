Una mujer, auxiliar de gerontología, denunció que sufre reiterados y violentos ataques por parte de un vecino debido a que ella trabaja en un geriátrico y él no quiere que regresa a su hogar en el barrio porteño de Caballito.



En un desgarrador testimonio, la víctima de esta repudiable situación reveló impactate detalles. De esta manera, Gabriela Sotelo dialogó con Crónica HD y allí compartió un video en donde se puede observar todo lo que denuncia.



Tras compartir estas imágenes, y mostrar a cámara las secuelas de los golpes que este le propinó, la profesional de la salud además indicó: "Mis hijas y mi mamá también fueron víctimas" de este sujeto, además de otros vecinos.



Más tarde, indicó que el hombre "Cristian Hernán, no digo el apellido por una cuestión legal, ya hice la denuncia, fue detenido por seis policías".



"Me voy a trabajar con miedo, no quiero dejar sola a mi mamá y mis hijas, no se que puede llegar a hacerles" manifestó Gabriela aun conmocionada por la situación aunque se mostró fuerte y señaló: "No me voy a bajar de este barco, el que está afuera de lugar es él".

Impactantes imágenes y el testimonio completo