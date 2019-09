Nadia Skeresch, de 20 años, fue abusada sexualmente por un Pai Umbanda de 67, quien la invitó a un templo de la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, con la excusa de hacerle una "limpieza espiritual".

En diálogo exclusivo con Crónica HD, la víctima reveló que al momento del encuentro donde el hombre la "manoseó desde sus pechos hasta sus genitales", el sacerdote Carlos "estaba drogado". "Cuando salió a buscarme, estaba fuera de sí. Se excusó diciendo que acababa de hacerse una limpieza", contó Skeresch.

Luego, relató brevemente el horror que sufrió en el cuarto junto al Pai: "Empezó a querer masajearme, me puso una jalea en la boca que me adormeció todos los miembros y ahí concretó el abuso. En todo momento sentí su miembro. Incluso se puso una crema en sus dedos para tocarme mejor".

LEÉ TAMBIÉN: Pai umbanda la citó a una "limpieza espiritual", la drogó y le pasó su miembro por la cara

"No pudo penetrarme porque no quiso hacerlo. Es raro que no haya intentado tener acceso carnal porque yo no podría ni defenderme, estaba parada, no estaba acostada", estableció la mujer. Aún es más, una vez que Carlos dejó de someterla le "acomodo la ropa e hizo como si nada".

Nadia aseguró que el Pai la abusó y luego "hizo como si nada" ( Crónica HD).

"Me dijo que la próxima vez lo íbamos a hacer mejor, con más gente y más tiempo", explicó Skeresch.

Actualmente, el hombre continúa libre. Además, Nadia reveló que cuando hizo la denuncia "la gente de la comisaría lo conocía" y que el religioso "no está trabajando porque se hace pasar por enfermo".

"Una vez que mi historia se hizo conocida en los medios, me llegaron mensajes de otras víctimas, contándome que habían más causas en su contra", concluyó la denunciante.