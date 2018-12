El joven expresaba su dolor a través de Facebook.

Agustín Muñoz, el joven de 18 años que se quitó la vida en Bariloche luego de ser escrachado falsamente en las redes sociales, realizó escalofriantes posteos en su cuenta de Facebook antes de morir. El afectado compartió varias imágenes con textos suicidas.

En la cuenta de Facebook del joven se observan numerosas frases y fotografías en las que se revela algo de su personalidad: "Qué paja existir" y "Que ganas de un balazo" son algunas de las palabras que dejó como epígrafe de imágenes en las que esconde el rostro o se esconde detrás de una calavera.

El caso

El 12 de diciembre pasado Agustín participó de una Marcha Contra el Abuso en Bariloche en la que fue escrachado por los manifestantes para su total sorpresa.



El joven se enteró en el lugar que su mejor amiga Annie lo había denunciado en las redes por un abuso que no existió y posteriormente se suicidó el 22 de diciembre después de padecer una severa depresión.



La madre intentó en las últimas horas bajarle el tono a la participación de la chica quien actuó impulsada por una pelea con su hijo. "(Agustín) volvió corriendo a casa y me contó entre lo poco que podía hablar, porque estaba muy alterado. Enseguida me comuniqué con la joven y borró la publicación. También pidió disculpas públicamente", recordó Castañeda.