Ricardo Rodríguez, el femicida de Claudia Repetto, confesó ante el fiscal Fernando Castro cómo cometió el brutal asesinato y cómo se deshizo del cuerpo de la mujer de 53 años en la zona de Los Acantilados, en Mar del Plata. "Estoy totalmente arrepentido quisiera volver el tiempo atrás”, le dijo.

"La noche del hecho fue un momento muy duro para mí, muy oscuro. Muy nublado. Me acuerdo que entré al pasillo, el tipo la estaba esperando en la camioneta y me agarró un ataque de celos, algo por dentro y discutimos con ella. Discutimos en el pasillo. La manoteé cuando volví a mi estado, porque no sabía lo que estaba haciendo, la encontré en el piso y la quise revivir y estaba muerta. No la pude revivir", contó Rodríguez frente al fiscal.

El femicida señaló que se encontraba solo al momento del ataque y sostuvo que "no hay nadie más que sepa nada". "Sentí desesperación, me sentía que no sabía que hacer. Pensaba entre mí 'qué hago, qué es lo que hice", relató Rodríguez.

"Me acuerdo de que en un momento la estaba llevando a Los Acantilados en la moto. La cargué en la parte de atrás. La envolví en una sábana. Llegué a Acantilados y la enterré con una pala que llevé desde mi casa", detalló.

"Pasé eso que hay como unos maceteros. Estaba nervioso, nublado con lo que había pasado. Ahí nomás cuando bajé con la moto la dejé. Mano derecha de la ruta. Pasé los maceteros como cuatro cuadras. Sé que bajé con la moto y había unas ramas y un hormiguero. Ahí la enterré. La pala la revoleé para adelante", expresó, según consignó La Capital.

Antes de declarar, el femicida pidió el traslado a la Unidad Penal más cercana a Capital Federal que es donde vive su hermana. "Quiero también si me pueden conseguir un par de zapatillas y prendas de vestir. El traslado que solicito es porque tengo miedo por los amigos de los hijos de Claudia y estoy seguro que me van a lastimar", dijo.

Claudia Repetto estaba desaparecida desde el 1 de marzo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Su cadáver fue encontrado este viernes en unos acantilados luego que el principal sospechoso del femicidio confesara donde había enterrado el cuerpo, informaron fuentes judiciales y policiales.

La causa fue caratulada inicialmente por el fiscal Castro como "doble averiguación de paradero", ya que el hombre también desapareció luego de la denuncia. El jueves último, luego de casi tres semanas de peritajes y rastrillajes por toda la ciudad y localidades vecinas, Castro modificó la carátula de la investigación y acusó a Rodríguez de haber asesinado a Repetto y subsidiariamente de haberla privado ilegítimamente de su libertad.