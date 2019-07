Este martes por la madrugada la mujer de Rubén Darío " El Pepo" Castiñeira, Josefina Cúneo, hizo un pomémico posteo en su cuenta personal de la red social Instagram que generó una fuerte polémica.

Con una foto junto a los integrantes de La Peposa Rock And Rol, banda de la cual es bajista, la mujer publicó la letra de una de las canciones del grupo: "Circo Mediático".

Todo esto sucede justo en el día en que Castilñeira fue trasladado desde el Hospital Municipal San Roque, de Dolores, hasta la Comisaría N° 1 de Chascomús, donde fue recibido con aplausos por los vecinos.

"Este circo no es con malabares /este circo no tiene fakires / este es un circo mediático y ocurre en mi país como te digo yo! / inventan cualquier causa y lo pasan por la TN para que la clase alta escuche, escuche y comente / yo ya no creo nada / no soy tan corta de mente pero es que todavía hay gente que apoya y vota a estos dementes / lo más triste del circo no es que no divierte sino que por atrás que arruinan, arruinan a la gente/había una vez un circo… que a todo un país vino a arruinar… había una vez un circo… Dios quiera que no los vuelvan a votar… nunca más”, dice el tema.

El polémico posteo de la mujer de " El Pepo"

La publicación superó los 1000 "me gusta" y recibió tanto mensajes de apoyo como críticas feroces de los usuarios de la red social.

"¿Qué tiene que ver la política con tremendo palo? Cada uno que se haga cargo de sus actos", "En estos casos es mejor el silencio. Cada uno es grande y es responsable de sus actos", "No existe debate. Hay personas que murieron. Ustedes todo lo quieren hacer político y no hay nada de eso", escribieron algunos usuarios de Instagram.