Las estafas telefónicas son cada vez más comunes. Personas que se hacen pasar por trabajadores de grandes empresas que solicitan datos personales y con ellos realizan estafas virtuales. Si no estás atento, con la experiencia que tienen en estos delitos, poseen la capacidad de ir llevándote hacia donde quieren y sacarte la información que desean.

Fue un usuario de la red social Twitter quien compartió su experiencia con sus seguidores con la intención de que todo aquel que viera la publicación quede atento a estos estafadores: “Hoy me llamaron desde este número diciendo que eran de @Mercadolibre y que llamaban porque ‘alguien se había apoderado de mi cuenta y quería hacer un gasto’”, comenzó relatando el hombre.

Lejos de caer en la trampa, @piloofkors percibió que algo raro estaba sucediendo y comenzó a dudar de la veracidad del llamado. Rápidamente se dio cuenta de que era todo un engaño: “Pronto advertí que todo era inconsistente, pero decidí seguirla”. Según contó, la llamada se cortó y luego recibió un mensaje de WhatsApp de los estafadores.

“Abrieron su aplicación hace 30 minutos y están efectuando una compra de un aire acondicionado valuado en 80 mil pesos. La señora Florencia Roció Ramírez”, fue el mensaje de texto que recibió en su celular.

Posteriormente, lo volvieron a llamar. Los farsantes le dijeron que lo iban a ayudar a evitar que se le genere el cobro y que tome el problema “con la gravedad del caso”. Luego le pidieron su mail e intentaron que cambiara su contraseña por un supuesto código de seguridad que ellos le brindarían.

Como Sebastián, el nombre del muchacho, les había dado un mail falso, el procedimiento no funcionó. Por eso, le pidieron que vaya al cajero automático diciéndole qu. "un analista de sistemas de @RedLinkAR" lo llamaría a los 15 minutos. Seguido, le indicaron que coloque su tarjeta, ponga su clave y luego la cambie. Sin decirle cuál es la contraseña nueva, le solicitaron el código del ticket “para anular el gasto”.

Hoy me llamaron desde este número diciendo que eran de @Mercadolibre y que llamaban xq "alguien se había apoderado de mi cuenta y quería hacer un gasto". Pronto advertí que todo era inconsistente, pero decidí seguirla. Se cortó, me escribieron esto ��, y volvieron a llamar (sigo) pic.twitter.com/Ngoj4UEAGP — Sebastián Pilo (@piloofkors) March 9, 2022

Al haberles dado un código erróneo, el mismo no funcionaba, por lo que los estafadores comenzaron a irritarse y le advertían que “iban a autorizar la compra de $80mil”. El internauta @piloofkors terminó la conversación cuando les dijo "al menos en la última media hora que perdiste conmigo no pudiste estafar a nadie más". “En fin... tengan cuidado!”, finalizó su hilo de tweets.

Rápidamente, la publicación tomó relevancia y tuvo casi 4300 retweets y 15mil “me gusta”. Además, muchas personas comentaron haber pasado situaciones similares, y otras tantas se solidarizaron: “Yo hice un reclamo por el Facebook de mercado pago y una tipa me dijo “entra a este link que por acá no te dan bola” y como estúpida entré. Me arreglaron el problema que tenía pero me hicieron depositar a una cuenta X para ‘hacer una simulación’. Me re cagaron”, compartió @lanoni_.

Yo hice un reclamo por el Facebook de mercado pago y una tipa me dijo “entra a este link que por acá no te dan bola” y como estupida entre. Me arreglaron el problema que tenía pero me hicieron depositar a una cuenta X para “hacer una simulación”. Me re cagaron. pic.twitter.com/LNDNPAvb3T — NO (@lanoni_) March 9, 2022

“A mí me llamaron también. Me preguntaban mi nombre y yo les decía que me habían llamado ellos y que me digan ellos con quién querían hablar. Pasaron a pedirme mail, se los dicté letra por letra: andaacagar@gmail.com. Cuando lo leyó en voz alta me cortó”, contó @_____Noelia____.

A mi me llamaron tmb. Me preguntaban MI NOMBRE! Y yo les decia que me habian llamado ellos����♀️ Que me digan ellos con quien querian hablar, pasaron a pedirme mail, se los dicte letra por letra: andaacagar@gmail.com. Cuando lo leyo en voz alta me cortó — ProcrastinationQueen (@__Noelia_) March 9, 2022

“Están llamando desde visa y máster que van a mejorar la experiencia, te llaman y ni siquiera saben tu nombre y algunos somos tan boludos que hasta les damos sin darnos cuenta los datos. Una vez casi meto la pata, faltaba el código de seguridad, cuando me di cuenta corté la llamada”, relató @PolloArce07.

Estan llamando desde visa y máster que van a mejorar la experiencia, te llaman y ni siquiera saben tu nombre y algunos somos tan boludos que hasta les damos sin darnos cuenta los datos. Una vez casi meto la pata, faltaba el código de seguridad cuando me di cuenta corte la llamad — Pahio�� (@PolloArce07) March 9, 2022

Estas experiencias nos dejan la lección de que no hay que darle datos a nadie en nombre de ninguna empresa, y que tenemos que estar muy atentos. Aunque podamos perdernos alguna que otra promo.