Polémica por los "precios personalizados" de Mercado Libre: afirman que cambiaría valores según el perfil del usuario

Una serie de denuncias realizadas por usuarios en redes sociales volvió a poner bajo cuestionamiento a Mercado Libre, luego de que circularan publicaciones que aseguran que la plataforma mostraría precios diferentes para un mismo producto según el perfil del comprador.

Las quejas comenzaron a viralizarse a partir de capturas de pantalla compartidas por distintos usuarios, quienes compararon el valor de un mismo artículo al abrir el mismo enlace desde cuentas distintas y detectaron variaciones en el precio.

De acuerdo con los testimonios difundidos, una de las variables que podría influir sería la antigüedad o el comportamiento del usuario dentro de la plataforma.

En algunos casos, cuentas con un historial elevado de compras o un uso intensivo de servicios financieros -como pagos en cuotas, créditos o transacciones frecuentes a través de Mercado Pago- visualizarían precios más altos, mientras que perfiles nuevos o con menor actividad encontrarían valores más bajos o descuentos.

Según distintos análisis, el sistema podría estar basado en algoritmos que estiman cuánto estaría dispuesto a pagar cada cliente, a partir de información como el historial de compras, la frecuencia de uso de la plataforma o la suscripción a servicios premium como Meli+.

Al respecto, un usuario de la red social X advirtió: "Ojo, no es solo Mercado Libre, cualquier agencia de viajes virtual, el algoritmo pesca que estás buscando y los precios suben o bajan de acuerdo a sus necesidades".

En términos técnicos, se trataría de un mecanismo conocido como "precios personalizados", mediante el cual algoritmos de inteligencia artificial ajustan el valor de los productos en función del comportamiento del usuario, permitiendo segmentar a los compradores con el objetivo de maximizar ingresos.

Para lograr esa diferenciación, las plataformas suelen utilizar datos como el dispositivo desde el que se navega, cookies, ubicación aproximada y hábitos de navegación. Por ese motivo, algunos usuarios comenzaron a probar ingresar a los productos en modo incógnito o sin iniciar sesión para verificar si el precio cambia.

El economista Ariel Setton señaló en una entrevista que este tipo de sistema habría comenzado a aplicarse en Mercado Libre desde octubre del año pasado. Según explicó, el mecanismo permitiría a los vendedores contar con más herramientas para optimizar el precio final de sus productos.

"Los vendedores obtienen más alternativas para sacar el mayor provecho de los precios a los cuales compran", indicó el especialista, quien además recordó que la empresa estadounidense Amazon utiliza algoritmos de precios dinámicos desde hace más de una década.

No obstante, Setton aclaró que el funcionamiento exacto del algoritmo no es público. "Seguramente la compañía tendrá más detalles del algoritmo. No tiene que ver con el poder económico, tampoco tiene que ver con la cantidad de veces que el consumidor entra o compra en Mercado Libre", afirmó.

En el caso de Argentina, no existe una prohibición específica sobre los precios personalizados en el comercio electrónico. Sin embargo, especialistas advierten que la práctica podría entrar en tensión con principios establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor del país, especialmente en lo relacionado con la transparencia y el trato equitativo a los compradores.

La situación reavivó el debate sobre la transparencia en las plataformas digitales, la llamada discriminación algorítmica y la posibilidad de que se cobre más a quienes el sistema considera que pueden pagar un precio mayor.

Hasta el momento, Mercado Libre no emitió un comunicado oficial en respuesta directa a estas denuncias recientes.