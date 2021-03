Un hombre estafó por 150 mil pesos a dos comerciantes de la ciudad neuquina de Plottier, luego de asegurar de que tuviera coronavirus, y pidiese comida a una rotisería y a una carnicería, la cual retiraba siempre en taxi o por conocidos.

Mediante llamados por celular desde su casa, el hombre pedía la comida y decía que no podía acercarse al local porque estaba enfermo de Covid-19, por lo que la empleada de la rotisería anotó los números de la tarjeta para pagar con una tarjeta robada o extraviada.

"Comenzó a llamar día por medio y hacía compras grandes, pasaba varias tarjetas como probando", explicó Malvina, la dueña de la rotisería al medio LM Neuquén.

Por otro lado, la mujer aseguró que el número del cual llamaba el estafador provenía de Córdoba, pero el hombre "no tenía tonada cordobesa".

Malvina contó que en una ocasión ella fue la que lo atendió por teléfono y que, como al hombre no le pasaba la tarjeta, el hombre le dijo: "soy buen cliente, fíeme y después le pago". Finalmente el hombre pagó otro día, con otra tarjeta.

Esa situación sucedió unas 6 veces, hasta que la dueña del local no lo atendió más al darse cuenta de la estafa, gracias a una señora que la asesora con Mercado Pago, quien le advirtió que no debería venderle si no le mostraba un DNI.

"Le pedí que mandara foto del DNI y se volvió loco, me dijo que él siempre me había pagado", sostuvo la mujer. A pesar de la inssitencia de Malvina, el estafador logró otra vez su cometido y la dueña de la rotisería accedió a venderle con el supuesto número de tarjeta de su suegra, con un documento que comenzaba en 3 millones. Sin embargo, a los pocos días se dio cuenta de que la compra había sido rechazada y que la titular de la tarjeta era de una señora que vivía en Trelew, Chubut.

"Vino como cuatro veces el taxi y encima el cliente me hacía descontárselo a mi. A la tercera vez le pegunté, eran 2 mil pesos de viaje y el taxista como que quedó tildado con la pregunta y terminó diciéndome que uno era a Plottier y otro a Centenario, pero me pareció dudoso", indicó la comerciante.

La estafa a la carnicería y la denuncia en contra del delincuente

Por su parte, el dueño la carnicería llamada "Nahuelito", confesó que a él lo estafó por 100 mil pesos y que, al igual que a Malvina, el estafador le dijo que se llamaba de apellido Fernández y utilizaba el mismo método de estafa que con la dueña de la rotisería: llamaba desde su casa, nunca se apersonó a los locales y jamás dio su número de DNI.

"La última vez fue el 5 de marzo. Cuando me seguía insitiendo y yo con las alertas que había tenido de la chica de Mercado Pago y de la contadora, le dije que me estaba estafando porque no había ingresado ningún pago", contó la comerciante.

Mientras tanto, el estafador le contestó: "no señorita, cómo me va a decir así". Pero ella no le vendió más y, además, le advirtió al otro comerciante. "Le dije que el hombre que nos compra es un estafador, que chequeara si le había ingresado algún pago y me respondió que no. Encima me dijo ´Justo mañana venían por 3 costillares´, por lo que le dije que no entregara nada, así que lo llamó y no les dio nada", resaltó Malvina.

En relación con la denuncia realizada contra el estafador, Malvina aseguró que cuando llamó por teléfono a la Policía le dijeron que si no tenía ningún dato del hombre era "difícil" hacer algo.