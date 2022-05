"Estamos mal como el primer día. Estamos desbastados", dice Cronica.com.ar Cintia Quilogran hermana de Lorena Elizabeth Quilogran, de la que hoy se cumplen tres años de su femicidio. La ausencia se siente todos los días, pero se hace más dura en estas fechas en las que se recuerda el día que su vida y sus sueños fueron arrebatados

Horacio Báez está acusado de haberla asesinado en paraje rural cercano a la localidad de Ascensión, provincia de Buenos Aires. El juicio oral será el 19 de setiembre 2022. Tenía dos hijos con la víctimade 37 años, que hoy están con una tía paterna.

.

"Mi hermana fue asesinada por su marido. Le pegó con un acha en la cabeza y la enterró viva en el campo que ellos vivían. Ella era una mujer que no se metpia con nadie. Siempre estaba para nosotros. Sus conocidos la querían mucho porque no tenía maldad", recuerda Cintia.



"Ella se quería venir para Río Negro,donde estamos nosostros, porque las cosas con Horacio ya no andaban bien. Él los últimos día había cambiando mucho con ella, la trataba mal, no la dejaba que use su celular", dice la hermana y agrega que Lorena no lo había denunciado, pero

la anterior pareja si.



"Nosostros no sabíamos nada. Nos enteramos cuando la mató. El comisario nos dijo que él tenía denuncias de la ex. Lo único que queremos es que le den la perpetua", reclama la hermana.

.

Cintia no ve a sus sobrinos de 11 y 6 años, el juez se los dio a la familia paterna y ella no tiene los recursos para viajar. "Si nosotros viajamos si los podemos ver, pero por ña distancia ellos no pueden venir", dice la tía.