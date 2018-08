Un hombre de 45 años, apodado “Kiko”, fue detenido este martes por la Policía de la provincia de Buenos Aires en la localidad de Laferrere, partido de La Matanza, acusado de integrar una banda de secuestradores extorsivos que actuaba en la zona oeste del Conurbano.



Además, los investigadores secuestraron en los allanamientos uniformes de personal de limpieza en la vía pública usados para hacer "inteligencia" previa a los secuestros.

La detención de Kiko, uno de los líderes de la banda de secuestradores.

Según fuentes policiales, el delincuente está acusado de secuestrar un hombre a fines de junio de este año y liberarlo poco después, tras el pago de un rescate, en Fuerte Apache.

Algunos de los elementos secuestrados.

Por este mismo hecho, a fines del mes pasado, la policía detuvo a dos hermanos en la ciudad de Hurlingham y en el Barrio Ejército de los Andes.



"Los tres están imputados en este hecho pero no descartamos que sean partícipes de otros", aclaró uno de los investigadores, quien indicó que "Kiko" tenía la función en la banda de "monitorear" el pago del rescate.

Los uniformes que usaban para hacer inteligencia.

Al mismo tiempo, en los recientes allanamientos se encontraron chalecos usados por personal que realizan limpieza en las calles. "Con esa ropa, los delincuentes disimulaban sus verdaderas intenciones que era hacer inteligencia para concretar los secuestros", dijo otro de los jefes policiales que intervino en el procedimiento.

También se incautaron celulares y demás elementos de interés para la causa.



Durante esta jornada, se espera que sea indagado el detenido, quien por el momento no había nombrado abogado particular. Para los investigadores, los jefes de la banda están presos, y no descartan más detenciones.