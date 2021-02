Otro testimonio volvió a exponer en las últimas horas a Agustín G.A., un enfermero que trabaja en el Hospital San Roque de Gonnet y que fue denunciado en la Justicia por distintos casos de amenazas y ciberacoso a mujeres de la zona de La Plata.

"Jamás me dejó de insistir para que vaya a verlo. Aun sabiendo que yo estaba embarazada, me envía fotos de su pene", destacó una de las víctimas en un mensaje que difundó el colectivo platense Nos cuidamos entre todxs, que asiste a víctimas de violencia, acoso y abuso.

Según este nuevo relato, que se suma a otros difundidos en las última semanas, el enfermero, identificado como Agustín G.A., dijo a la víctima que trabajaba en la Unidad de Pronta Atención (UPA) Número 6, ubicado en la calles 66 y 133 de la localidad platense de Los Hornos.

"Si no le contestaba (los mensajes) me llamaba, mis hijos (estaban) estaban mirando dibujitos con mi celular. Lo bloqueé, pero me agregaba a Facebook y me preguntaba si quería cog...", indicó la víctima.

Tras un tiempo largo, dejó de molestarla, pero antes la agredió calificándola de "gorda put..." que se "hacía la difícil".

"Tiene la cabeza podrida con el sexo", dijo.

Valeria, que integra el colectivo Nos cuidamos entre todxs, contó a la prensa que Agustín G.A., que también se desempeña como ayudante de la cátedra de Anatomía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cambia constantemente de perfiles en sus redes sociales para continuar los ataques y que, por el testimonio de las víctimas, parece llegar a ellas después de averiguar que viven o trabajan cerca de donde él está.

En otro de los mensajes agresivos, el enfermero contactó a una mujer a la que acosó diciéndole: "Qué te haces la fina? Si las minas en la cama son todas put... Ahora se hacen las santas? Dalee, qué te cuesta decirme que sí mogolica del ort... Si no me aceptas vas a aparecer en una bolsa tirada en la zanga. Así que no te hagas la viva".

Continúan los mensajes que demuestran el acoso del enfermero de Gonnet.