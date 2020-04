Delante de sus tres hijos menores, Romina Roda, de 23 años, fue asesinada a puñaladas en su casa de la localidad entrerriana de La Paz por su ex pareja, Jonatan Rivero, de 20.

Horas antes del crimen, Romina había publicado mensajes en sus estados de WhatsApp sobre el hostigamiento que sufría por parte del hombre, a quien había denunciado por violencia de género pero aún así no tenía botón antipánico ni restricción perimetral, según informaron medios locales.

"Cómo odio cuando no entiende que me deje en paz. Cómo me gustaría que desapareciera. Dejame en paz, nene, no te metas en mi vida, por lo menos él no es una basura como vos", publicó la chica. En otro estado, expresó: "sos un abusador de niños, miserable, hijo de mil putas". "La puta que te pario, Yon", dice otra de las denuncia que hizo la víctima.

Los estados de WhatsApp que publicó Romina Roa (Gentileza La Sexta).

Romina era madre de tres hijos, una niña de dos años que tenía junto a Rivero y dos más de 4 y 6 años. A las 8 de este domingo, el hombre entró a la casa de la joven, ubicada al fondo de la vivienda de su ex suegra, en Mármol y Saavedra, en el barrio Feria de La Paz, donde la atacó con un cuchillo hasta asesinarla.

Tras cometer el femicidio, el acusado caminó algunas cuadras y llegó a lo de un vecino, que es sargento en la fuerza local y le confesó: "Policía, me vengo a entregar porque la maté". Ahora, Rivero está detenido, a la espera de ser indagado y que el juez de Garantías local dicte la prisión preventiva.

La casa donde Romina Roda fue asesinada.

En declaraciones a La Sexta, Javier Roda, padre de Romina, indicó que su hija fue asesinada delante de los menores y que horas antes del femicidio, sus hermanos y amigos la habían visto asustada.

Además contó que Rivero “tenía varias causas porque lo había denunciado, pero siempre lo mismo: hasta que no pasa esto la policía no actúa cuando tiene que actuar".

En relación al momento del hecho, Javier detalló: “Lo que me contaron es que supuestamente ella anoche se fue temprano a dormir. Los hermanos y amigos la vieron asustada y dijeron que ya estaba amenazada. Estaba rara, mal y se fue a dormir. Los hermanos con otros amigos estuvieron hasta tarde en la noche. Como a las cuatro de la mañana se fueron. Entre esa hora y las 7:30 pasó todo”.

El padre de Romina vive en San Gustavo y se enteró del femicidio por su hijo que lo llamó. “Me desperté esta mañana con esta noticia tan fea. Ni bien me enteré le pedí a un amigo que me traiga a La Paz y ahora estoy en la casa”, contó.

Según el jefe de la Departamental La Paz de Policía, Edgardo Corona, Romina había denunciado a su ex al menos una vez, en 2018, por violencia de género. Sin embargo, no contaba con botón antipánico ni restricción judicial vigente.