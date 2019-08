La adolescente de 16 años asesinada el jueves a la noche en Isidro Casanova por su ex novio, quien el viernes confesó el crimen, murió por "asfixia por compresión mecánica del cuello", realizada con "estrangulamiento manual", y presentó lesiones en el rostro que indican que el femicida actuó "con saña", según indica un informe preliminar de la autopsia. El hecho fue primicia de cronica.com.ar.

Se trata de Emilce Ayala, por cuyo crimen está detenido Luis Tobías Zuchelli (19), con quien había terminado una relación hace dos meses, pero que hace dos días la fue a buscar al colegio para tratar de convencerla de reanudar el vínculo y la terminó matando luego de llevarla a la casa de los abuelos de él.

De acuerdo con el informe al que tuvo acceso Télam, la chica murió de un "paro cardiorespiratorio traumático debido a asfixia por compresión mecánica intrínseca del cuello (estrangulamiento manual)".

Respecto de las heridas, la necropsia arrojó que se centran en la cabeza y el lado izquierdo del cuello, pero tienen un especial predominio en la cara.

"Del aspecto y la distribución de las lesiones en el rostro, se desprende saña en la producción de la mismas y no se observan signos de defensa", remarcó el médico que hizo la autopsia.

Los pesquisas comentaron que "el grado de saña puesto de manifiesto nos sorprendió. La mató a golpes, a palazos, la ahorcó con sus manos. Se ve que no paró de pegarle hasta matarla. Y todo fue tan violento que hasta le sacó los dientes. Fue todo una locura asesina".

El episodio ocurrió el jueves, pasadas las 22, en una vivienda situada en Alvear al 1900, del barrio San Carlos, adonde viven los abuelos de Zuchelli.

Según los dichos del propio joven a la Policía al ser detenido -que luego ratificó ante la Justicia-, pasadas las 17 pasó a buscar a su ex novia por el colegio con intenciones de hablar para tratar de recomponer la relación, a pesar de que ella ya tenía un vínculo con otro chico.

En base a la declaración posterior de la abuela del joven, Zuchelli y Ayala llegaron cerca de las 19 a su casa y fueron hacia una habitación en construcción que está en el fondo, donde el joven intentó durante varias horas, sin éxito, persuadir a su ex novia para reiniciar la relación.

En un momento, Zuchelli se puso más violento y le dijo que si no estaba con él, no iba a estar con nadie, dijeron las fuentes.

Tras ello, la adolescente fue atacada a golpes, primero de puño y luego con un palo, que fue hallado en la escena el crimen y secuestrado como evidencia en la causa.

Finalmente, Ayala fue asfixiada manualmente y el atacante tapó el cuerpo con una frazada y fue hacia la parte delantera de la casa, donde despertó a su abuela y le dijo: "Me mandé una cagada con Emilce".

Luego el joven escapó de la casa a pie, mientras que su abuela llamó a la Policía y a una ambulancia tras constatar que Ayala estaba tendida sin moverse sobre un colchón con una sábana azul.

Al llegar a la vivienda, los médicos corroboraron que la adolescente ya no tenía signos vitales y que había sido víctima de una muerte violenta, por lo que se dio intervención al fiscal de Homicidios de La Matanza, Claudio Fornaro, que encabezó diversos operativos para dar con el atacante.

Cerca de las 2.30 del viernes, personal del Gabinete de Homicidios de la DDI de La Matanza y el fiscal localizaron al acusado cuando caminaba en estado de shock por la ruta 3, en dirección a la estación de Isidro Casanova. El joven quedó detenido y posteriormente confesó el crimen al ser indagado por Fornaro, añadieron los informantes.

Familiares quieren justicia

"No había aceptado la ruptura de la relación, que había ocurrido a fines de julio. Y hace pocos días, Tobías se enteró de que Emilce estaba empezando una relación con otro chico. Esa situación lo enfureció, le hizo perder por completo la cabeza y se decidió a matarla. Si no la tenía él, no la iba a tener nadie más, el típico pensamiento de un machista femicida", contó a este medio una fuente de la investigación.

Familiares y amigos de la víctima exigen que la Justicia actúe con rapidez y le caiga con todo el peso de la ley a este joven femicida. "Es increíble que ocurra todo esto. Ella era amorosa y toda su familia también. Emilce vivía con su padrastro Sergio y su mamá Soledad. Esto es una tragedia" contó Julián, primo de la víctima.