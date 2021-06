La cámara cuarta del crímen de Córdoba condenó este jueves a cinco años y cuatro meses de prisión efectiva a cuatro hombres por cometer abuso sexual en manada contra un joven que tiene un retraso mental.

El ataque había ocurrido en 2019 en la localidad de Sebastián Elcano, al noroeste de Córdoba, cuando un grupo de amigos se juntaron a comer un asado y los agresores filmaron el brual abuso.

"Fue una broma que llegó lejos. Fue una broma. Pedimos perdón a él y a la familia", dijeron varios de los abusadores, ante los jueces.

Tras los hechos, los magistrados Antonia de la Rúa (presidenta), Luis Miguel Nassiz y Enrique Berger fallaron en forma unánime tanto la condena como el monto de la pena. Además, coincidieron con lo que había solicitado el fiscal de Cámara, Raúl Gualda, y el abogado Carlos Nayi, quien representó como parte querellante a la familia de la víctima.

El delito por el cual la Jusiticia los condenó fue de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la intervención de más de dos personas. Por otro lado, fueron absueltos los hermanos César y Emanuel Rojas, y Emanuel Borges.

"Estamos muy conformes con las condenas. No puedo aportar muchos datos porque todo se desarrolló a puertas cerradas porque fue un hecho de instancia privada. Pero sí puedo decir que hubo justicia, que estamos conformes y que no, no se trató de una broma. Fue un ataque", aseveró el abogado defensor del joven.

Abuso sexual: los hechos

El caso sucedió el sábado 16 de febrero de 2019 en una gomería de Sebastián Elcano, cuando un grupo de jóvenes se juntó a comer asado a horas del mediodía y se extendió hasta la noche. En ese interín, la víctima llegó al asado, ya que había sido invitado por los propios violadores.

"Lo ataron hacia atrás, lo atacaron mientras le decían 'corderito'", contó la hermana de la víctima, quien también contó que el joven había sido filmado en el momento de la violación.

En los primeros días no pasó nada, pero luego el aberrante hecho se supo cuando uno de los agresores que filmó el ataque difundió los videos, que se hicieron virales en el pueblo.

El adolescente le contó todo a sus padres y así se radicó la denuncia, por lo que procedió a la invetigación la fiscal Fabiana Pochettino, quien llegó a detener a siete hombres. Luego, tres recuperaron la libertad.