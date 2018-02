La policía quedó imputada por "homicidio doblemente calificado".

La mujer policía que fue detenida acusada de haber asesinado de dos disparos a su hija de 6 años en la localidad bonaerense de Mar del Tuyú no está en condiciones de ser indagada, de acuerdo a lo que informó la perito psiquiatra que la entrevistó, por lo que se ordenó su traslado a la Unidad 50 de Batán, donde se continuará evaluando su salud mental, informaron fuentes judiciales.



Una psiquiatra del Hospital de Santa Teresita, que este lunes mantuvo una entrevista con la imputada, desanconsejó que Rosa Quiroga (30) sea indagada y le recomendó al fiscal de la causa que no lo haga hasta que vuelva a tomar la medicación psiquiátrica que tiene prescripta.



Si bien el fiscal de Mar del Tuyú a cargo de la causa, Martín Prieto, evaluó anoche enviar a Quiroga al hospital neuropsiquiátrico porteño Braulio Moyano, donde la acusada fue paciente, el juez de Garantías de Dolores Diego Olivera Zapiola ordenó que el traslado se haga a la Unidad 50 de Batán, un penal femenino del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).



"No es una unidad psiquiátrica pero, como en todo penal, hay servicio de psiquiatría y psicología", explicó un vocero del SPB.



Una fuente judicial indicó que "con esta decisión, se suspenden los plazos procesales para determinar el estado de salud mental de la imputada y ver si va a estar en condiciones de afrontar el proceso o si va a tener que estar internada en un neuropsiquiátrico".



Quiroga, que es sargento de la policía bonaerense y prestaba servicios en el destacamento de Turdera, estaba de licencia psiquiátrica y ahora quedó imputada de "homicidio doblemente calificado por el vínculo y el uso de arma", delito que prevé una pena de prisión perpetua.