Un hombre que hace casi 14 años está preso por el crimen de una mujer en una salidera bancaria en el partido de Merlo fue absuelto por la Corte Suprema, tras un fallo en el que cuestionó al tribunal que lo condenó, a los camaristas que confirmaron la sentencia y a los policías que lo investigaron, muchos de los cuales están presos por inventar causas.

Se trata de Jorge Enrique González Nieva (55), que en 2010 había sido condenado a la pena de 25 años de prisión por el robo seguido de muerte de Analía Bibiana Aguerre (43), sentencia que desde 2015 permaneció en estudio del máximo tribunal y por el cual la organización Amnistía Internacional (AI) reclamaba su libertad.

Con las firmas del presidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Horacio Rosatti, Elene Inés Highton, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte absolvió a González Nieva, quien durante los casi 14 años de detención pasó por al menos nueve cárceles distintas de la provincia y desde el 3 de octubre último estaba con arresto domiciliario, monitoreado con una tobillera electrónica.

.

La Corte Suprema entendió que el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Morón que lo condenó se dictó desconociendo "las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio y de presunción de inocencia" y que estas falencias no fueron atendidas por la Sala II del Tribunal de Casación Penal y, posteriormente, por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires al confirmarla.

"Todavía estoy un poquito shockeado, a veces uno pierde las esperanzas y no pensaba que este momento podía llegar", afirmó González Nieva, quien en el momento del hecho, en mayo de 2006, trabajaba como taxista. "Esto no fue que no me creyeron, esto estaba todo orquestado para dejarme detenido, el juicio fue un mamarracho, porque no sabían cómo había llegado al banquillo, pero igualmente me condenaron a 25 años", aseguró.