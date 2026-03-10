Masacraron a facazos a un preso en una presunta pelea entre reclusos

Un preso fue asesinado a facazos como saldo de una supuesta pelea entre reclusos que se registró en una cárcel de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

Voceros judiciales revelaron que la víctima mortal fue identificada, en forma oficial, como Martín Luciano Siegfried, de 26 años, quien permanecía detenido en una causa abierta por estafa y venta de drogas.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo el viernes en uno de los pabellones de la Unidad Penal N° 1 Doctor Juan José O´Connor, situada en Marcos Sastre al 100, casi en el cruce con José Ruperto Pérez.

Trascendió que, a raíz de la agresión, el individuo debió ser conducido de urgencia al Hospital San Martín, ubicado en Presidente Juan Domingo Perón al 400, donde finalmente perdió la vida como consecuencia de la severas lesiones.

Reclamo de justicia

Horas más tarde, los familiares de la víctima se concentraron y quemaron neumáticos frente al establecimiento penitenciario para reclamar justicia, ya que sostienen que el reo no murió en una disputa sino que en realidad habría sido atacado mientras dormía en el interior de su celda.

Consta en el expediente que el sujeto era hermano de Facundo Siegfried, que fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Alejandra Silva, perpetrado en septiembre de 2018, en el barrio El Morro, en la capital entrerriana.

