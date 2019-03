Por Fernando Vázquez

fvazquez@cronica.com.ar

Un ex combatiente de Malvinas, de 67 años, estranguló con un cinturón a su ex mujer, de 54, y después se suicidó disparándose un balazo, en un cruento suceso que se registró en la localidad bonaerense de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría.



Los voceros de los tribunales de Lomas de Zamora revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo en una finca situada en el Ingeniero Huergo al 1800, entre Estrecho San Carlos y Río Gallegos, en el citado distrito, en el sur del conurbano provincial, cuando Alfredo Daniel Casa, de 67 años y que había participado en el conflicto bélico de 1982, se apoderó de un cinturón y asesinó a su ex esposa, identificada como Irma Yolanda Rodríguez, de 54.

El hecho se produjo este humilde vecindario, en el sur del conurbano bonaerense.

Trascendió que el individuo, que había nacido el 12 de abril de 1951, posteriormente se mató al efectuarse un disparo con una pistola Bersa 3.80.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, la hija del ex matrimonio les señaló a los pesquisas policiales que sus padres se habían separado a raíz de constantes disputas, aunque igualmente vivían en el mismo domicilio, estimándose que el ilícito habría sucedido en horas de la mañana de este miércoles.

Servidores públicos del destacamento Nuestras Malvinas se encargan de investigar lo ocurrido.

Intervino en la causa, que fue caratulada “ Femicidio y suicidio”, la Unidad Funcional N° 3 de Esteban Echeverría, dependiente del departamento judicial de Lomas de Zamora.