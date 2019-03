El ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, fue condenado anoche a la pena de trece años de prisión efectiva, por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, en el marco del juicio que desde el 4 de septiembre de 2017 se desarrollaba en su contra, por favorecer con resoluciones judiciales a narcotraficantes.



Los jueces Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas consideraron al ex magistrado "autor del delito de concusión en siete hechos, en concurso ideal con la autoría del delito de prevaricato en seis hechos".



Por eso, pasadas las 23.15 lo condenaron a la pena de trece años de prisión efectiva, inhabilitación especial para ejercer el cargo de magistrado judicial por el término de 35 años, y 90 mil pesos de multa, entre otras resoluciones.



Además de Reynoso (59), en el banquillo de los acusados estaban los abogados María Elena Esper (73), Ramón Valor (54), Arsenio Eladio Gaona (55) y René Gómez (79); el jefe de despacho del juzgado, Miguel Ángel Saavedra (57); el ordenanza César Aparicio (60) y su hermana, Rosalía Aparicio.

Reynoso. Durante el juicio llevó chaleco antibalas.