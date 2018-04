Declaraciones claves teniendo en cuenta el escándalo que envuelve al club Independiente por las denuncias de abusos sexuales en las inferiores.

El ex presidente de Independiente, Javier Cantero, manifestó que el ex juez federal Norberto Oyarbide intentó tener acceso al club con el objetivo de darle una charla a los jóvenes de inferiores para “darles ánimo”.

"Tuvimos dos o tres reuniones en las que, en un momento dado, me dijo que le interesaba ayudarnos y favorecernos, porque había hecho un curso de oratoria y podía levantarles el ánimo a los chicos", dijo Cantero a FM Milenium.

"Estaba interesado en los equipos de fútbol, me invitó a almorzar una vez. Me dijo que quería ayudar, que sabía que Independiente tenía problemas judiciales”, agregó el ex mandatario del Rojo.

"Un día envió a su secretario a decirme que había desperdiciado esos almuerzos, porque no le había dado cabida a lo que me estaba pidiendo, no le había facilitado el acceso al club", expresó Cantero.

Según comentó el ex mandamás del Rojo, "el secretario me dijo 'te van a llamar a indagatoria, hay una triangulación de jugadores en el club'. Le dije que no tenía nada que esconder. Eso sí, cuando salgo de indagatoria, llamo a conferencia de prensa y cuento todo lo que ustedes me hicieron'", culminó.