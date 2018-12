Así lo decidió el juzgado 2 de Lomas de Zamora, que ordenó la liberación de Rodrigo Eguillor. El joven fue acusado de abuso sexual por una estudiante de la UADE y tiene cinco causas abiertas.



El motivo de la liberación es que el detenido no tuvo reportes de mala conducta. Había sido demorado en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando dijo que pretendía viajar a Madrid para ver la Superfinal entre River y Boca aunque luego se comprobó que no tenía tickets.



El abogado de la víctima, Fernando Burlando, se refirió al caso: "El delito que se le imputa es por violación, abuso sexual, privación ilegitima de la libertad, coacción y amenazas".



En este sentido, Burlando cree que no influirá en la causa que la mamá del acusado sea fiscal ya que "ella también busca impartir justicia".