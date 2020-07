Momentos de extrema tensión se vivieron en una vivienda de la localidad bonaerense de Villa Maipú, donde al menos cinco delincuentes disfrazados de carteros, robaron de manera planificada el lugar pero el llamado de un vecino al 911, hizo que comenzara un tiroteo que culminó con un detenido y el resto de los integrantes de la banda prófugos.

El hecho tuvo lugar en horas del mediodía del miércoles, cuando en una casa ubicada en la calle Santa Marta al 2.100, un grupo de varios delincuentes intentó robar a Héctor López, quien fuera presidente el club Chacarita Juniors (de hecho, la cancha está a dos cuadras) y se desconoce si tiene algo que ver con el móvil del robo.

Las imágenes de una cámara de seguridad local captaron el momento, en que uno de los delincuentes vestido de civil, baja de un automóvil Volskwagen Vento negro y se dirige hacia una de las esquinas. En tanto, otros dos sujetos vestidos de falsos carteros tocaban el timbre de la casa del ex presidente "funebrero".sexuestro

De pronto, dos patrulleros se instalan en una esquina (ante el presunto llamado al 911 de una vecina del barrio) y dos de los ladrones escapan con cajas, uno de ellos se mete en el rodado y a pleno disparos con la policía escapó del lugar, aunque a las pocas cuadras fue detenido (llamado César Sánchez de 39 años) por efectivos de la comisaría sexta de Villa Maipú.

Otros "carteros" tiraron una caja y escaparon, y otro se fugó por la parte del techo y trasera de la vivienda robada. Según se supo, los delincuentes se llevaron dinero, ropa, relojes y otros elementos, y fueron secuestrados un subfusil Intratec calibre 22, varios chalecos antibala y nuna pistola Browning 9 milímetros.

En tanto, López le comentó a Crónica HD que "no sé por dónde puede enir ésto porque no vendí un auto, no hubo un ingreso de dinero pero tengo un buen trabajo. No se lo puedo atribuir al club porque dejé de ser presidente en 2016, y soy del barrio de toda la vida. Nací acá, me casé y con un crédito compramos la casa y la reparamos. Lo extraño es que vivnieron derecho a mi casa y sabían mi nombre".

El hombre agregó que "tal vez llamó la atención que la casa tiene reja, alarma, cámara de seguridad. Pedían dólares, dinero, joyas pero no tuvieron tiempo para llevarse mucho porque mi esposa gritó fuerte cuando quisieron entrar. Yo me estaba bañando y mi hijo cambiándose. A mi hijo le pegaron de entrada para amedrentarlo, y él está bien, le hicieron placa de la nariz y no tiene problemas óseos, sólo tiene cuatro puntos de sutura en la ceja. Cuando la policía llegó, alguien avisó y ahí empezaron a escaparse todos, tres se fueron por la puerta y uno por la parte trasera".